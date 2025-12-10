Business CheckIn. Povestea Dream&Act, școala românească ce dă curaj pe scenă și în afaceri

Irina Beșcucă (foto), co-fondatoare a școlii Dream&Act, a construit în ultimii 12 ani, alături de echipă, un spațiu în care tehnicile folosite în actorie devin instrumente pentru cei care vor să vorbească mai liber în public și să-și gestioneze emoțiile cu mai multă încredere. Sub îndrumarea Irinei și a colegilor săi, frica de scenă se transformă în curaj prin exerciții ludice, improvizație și metode practice, aplicate atât în cursuri pentru persoane fizice, cât și în training-uri și team building-uri pentru companii.

StartupCafe.ro: Ce face businessul meu?

Irina Beșcucă: Bună, sunt Irina Beșcucă, co-fondatoare a școlii de actorie Dream&Act și antreprenor. Și am 45 de ani, în curând. Școala a fost fondată cu gândul la oamenii care vor să dezvolte abilități specifice actorilor, nu neapărat care vor să devină actori, dar care își doresc să poată vorbi în public mai liber, mai detașat, să-și gestioneze mai bine emoțiile și să se bucure atunci când sunt în atenția reflectoarelor.

Practic, facem foarte multe jocuri de actorie, de improvizație, astfel încât să dezvoltăm partea de spontaneitate și de creativitate, și în același timp lucrăm foarte mult pe partea asta de dicție, de expresivitate, de limbaj corporal și, în general, de cum să te prezinți în fața unui public. Așa că facem foarte multe lucruri: cursuri de actorie, cursuri de improvizație, cursuri de public speaking și, în același timp, lucrăm și cu partea de corporații și de companii, care la rândul lor își doresc tot felul de produse specifice, iar pentru ei livrăm partea de training-uri și de team building-uri.

La noi, la cursuri, se întâmplă foarte des să vină oameni care ne spun: „Eu mi-am dorit întotdeauna să devin actor și cochetam cu ideea asta de când eram mic, dar nu eram foarte convins dacă pot, dacă e pentru mine, dacă mi se potrivește”. Până acum, în 12 ani de activitate, n-am întâlnit pe nimeni care să fugă de pe scenă.

Am întâlnit oameni care au, hai să zicem, de dezvoltat partea asta mai creativă. Pentru că dacă ești contabil sau lucrezi într-o zonă care presupune foarte multe riscuri, ești obișnuit să îți antrenezi mai mult aceste abilități decât partea creativă și partea spontană. Dar, împreună, prin exerciții, prin joacă și prin a ne raporta diferit față de partea asta creativă, aceste abilitități se dezvoltă foarte ușor și atunci procesul prin care ajungi să fii pe scenă devine unul foarte facil.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Irina Beșcucă: Un ingredient de bază în afacerea noastră este partea asta de creativitate, este partea de interacțiune și foarte multă joacă. Adică oamenii sunt sătui de a veni să participe la training-uri care sunt foarte, foarte rigide și în care trebuie să stai în bancă 5-6-7 ore și apoi să pleci cu niște informații, pentru că în momentul acesta atenția noastră este foarte, foarte scăzută. Și atunci felul în care facem lucrurile este condimentat cu un pic de bucurie, cu un pic de interacțiune și cu foarte multe tehnici din actorie și improvizație, astfel încât creierul să nu aibă timp să se plictisească, iar procesul de învățare să devină unul foarte, foarte facil și foarte prietenos.

Majoritatea care vin la noi spun că i-ar ajuta să aibă mai multă încredere în sine atunci când vorbesc în public și să poată vorbi mai fără emoții, să-și poată gestiona mai ușor emoțiile, de fapt, niciodată nu scapi de ele în totalitate, dar problema din spate este aceea a lipsei de încredere în sine. Și, prin toate lucrurile pe care le facem, prin faptul că ieșim ușor-ușor din zona de confort, că facem lucruri neconvenționale, că ne expunem la niște factori noi, că începem să gândim altfel, să fim un pic mai spontani, mai creativi, să luăm decizii mai rapid, se schimbă niște lucruri în felul în care gândim și începem să ne raportăm altfel, inclusiv la partea asta de a fi în fața publicului.

Deci fiecare vine cu câte o nevoie, însă, în funcție de ce descoperim și în momentul în care începem acest parcurs împreună, soluțiile sunt adaptate pe fiecare client. Noi ne adresăm în principal oamenilor obișnuiți, deci nu lucrăm cu cei care vor să devină actori, dar s-a întâmplat să vină la noi oameni care să descopere că au această pasiune pentru actorie și că sunt talentați și că vor să investească timp acolo și, da, au dat mai departe la UNATC și au devenit actori.

Una dintre poveștile noastre de succes este chiar colega noastră, Maria Grosu, care a venit în urmă cu nouă ani la noi, tot așa, pentru că era foarte timidă, iar având o voce foarte bună, era cântăreață, însă în momentul în care pășea în afara scenei și avea de dat un interviu, era un cu totul alt om. Toate emoțiile și toată timiditatea ieșeau la suprafață și ea a venit la noi, am lucrat împreună, am făcut un curs de trei luni, a descoperit că îi place foarte mult actoria, a primit asistență și meditații și mentorat de la colega mea, co-fondatoarea Dream&Act, și apoi a dat la UNATC, iar azi, nouă ani mai târziu, este profesoară la Dream&Act alături de noi. Așa că se poate întâmpla și asta.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Irina Beșcucă: Mă gândesc că în timpul pandemiei a fost o perioadă dificilă, pentru că atunci tocmai luasem un sediu foarte frumos pe Calea Victoriei și eram în plin centrul Bucureștiului și lucrurile mergeau foarte, foarte bine. Doar că, din cauza pandemiei a trebuit să regândim felul în care făceam lucrurile, astfel încât am trecut de la cursurile pe care le desfășuram numai în sală la cursuri online, iar decizia grea a fost să renunțăm la sediul mare și frumos pe care tocmai îl decorasem și în care ne desfășuram activitatea și să trecem la cursuri, la team building-uri online, la tot felul de workshop-uri.

Deci, când toată lumea era acasă și se plictisea și se lupta cu depresia, noi eram pe val și munceam și generam idei creative, și atunci a fost totodată și momentul în care am început să ne dezvoltăm spre zona asta de B2B și am început să lucrăm mai mult cu companiile și cu corporațiile.

O provocare sau, hai să zicem, pentru noi a însemnat să trecem de o limită, a fost inclusiv decizia de a lua un credit, pentru că doream să ne extindem afacerea. Însă, în ritmul în care făceam lucrurile, nu reușeam să facem asta. Și atunci am luat un credit care să ne susțină să trecem la următorul nivel și, pe de altă parte, să ne mărim echipa.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Irina Beșcucă: A fost foarte simplu. Am întâlnit oameni care au înțeles foarte repede nevoile noastre și au fost foarte deschiși la toate întrebările, toate solicitările, s-au întâmplat foarte natural și foarte rapid lucrurile.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Irina Beșcucă: Eu sunt foarte, foarte încântată de ce se întâmplă în BT Stup, în sensul că aici se desfășoară foarte multe cursuri și ai acces la niște profesioniști din experiența cărora poți să înveți, iar în același timp este și acest mediu foarte efervescent în care se schimbă informații și se schimbă păreri. Și, din punctul meu de vedere, s-au născut niște colaborări frumoase.

Indiferent cât de minunat ar fi business-ul pe care îl faci și cu cât de multă pasiune faci lucrurile, vei descoperi că ajungi într-o piață, iar piața asta poate să fie saturată de servicii asemănătoare celui pe care îl oferi tu sau poate să fie o piață liniștită și în care poți să-ți faci lucrurile fără niciun pic de stres. Iar cursul la care particip azi este despre cum îți faci strategia de business, dacă te afli într-un ocean roșu sau un ocean albastru și cum îți găsești diferențiatorii, cum te poziționezi pe piață și cum reușești să supraviețuiești într-o piață plină.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Irina Beșcucă: Ce n-am știut în momentul în care am început partea de antreprenoriat este cât de solicitant va fi și văd în jurul meu foarte mulți oameni care încep antreprenoriatul cu ideea că o să fie așa o chestie foarte simplă și, practic, o să-și creeze un fel de job ideal. Sfatul pe care l-am primit a fost acela ca, indiferent câte lucruri se schimbă în jurul meu, să rămân focusată pe ce-mi doresc și să fac parte din rutina mea partea asta de a mă adapta la nou și de a-mi folosi creativitatea, de a mă reinventa și de a găsi soluții foarte rapid, iar atunci când ceva nu merge, învață lecțiile pe care le ai de învățat, adaptează și mergi mai departe.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Irina Beșcucă: Un alt vis ar fi fost pentru mine să am o școală de dans, pentru că îmi place foarte mult să dansez și este lucrul care mă relaxează foarte tare, iar în zona asta am experimentat cu tot felul de stiluri, de la bachata, salsa, până la tango argentinian, până la dans contemporan, și mi-ar fi plăcut să construiesc un astfel de spațiu în care oamenii să vină să exploreze relația lor cu corpul mai mult.

Din zona de dans nu am adus foarte multe lucruri în partea de actorie, dar pentru că există o relație strânsă între aceste două arte am dezvoltat un curs de musical, care nu mai există în altă parte în București, unde împletim foarte frumos partea de teatru cu partea de muzică și cu partea de coregrafie. Și un lucru de care sunt foarte, foarte mândră este că am participat la un festival de teatru pentru actori amatori, Amatorissima, și am câștigat premiul cel mare cu acest spectacol de musical.

Este un mix între a fi trainer și a fi antreprenor și, uneori, provocarea pentru mine a fost să ies din rolul de trainer, să fac un pas înapoi și să-mi dau seama că business-ul meu are nevoie să mă uit la el și din alte unghiuri și că, atâta timp cât rămân doar în rolul de trainer, nu pot să acopăr alte unghiuri și nu pot să am grijă de afacerea mea așa cum ar trebui. Deci o provocare pentru mine a fost să deleg partea de training într-o anumită măsură, ca să mă pot ocupa de alte lucruri la un nivel un pic mai sus.

Eu sunt genul de om care tot timpul vrea să învețe. Sunt și foarte curioasă și am această nevoie de a ști. Și ce am regăsit în actorie și n-am regăsit în altă parte a fost modul acesta drăguț de a îmbina partea de a transmite informații care sunt serioase cu partea de joacă, schimburi de rol și cu partea de interacțiune. Astfel încât mereu m-am simțit foarte implicată acolo și mintea mea n-a zburat în altă parte și am descoperit că, în timp ce învăț ceva, pot să mă și bucur de proces și să simt și bucurie și să-mi fac și noi prieteni.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Irina Beșcucă: Suntem într-o perioadă de creștere și de dezvoltare și ce ne dorim din ce în ce mai mult este să ajungem mult mai ușor la companii și să aducem serviciile noastre și în zona aceasta, pentru că avem niște training-uri atipice, foarte interactive, în care reușim să dezvoltăm niște abilități utile atât în viața profesională, cât și în cea personală. Iar alături de asta venim și cu niște team building-uri foarte engaging. Cei cu care am lucrat nu numai că ne-au recomandat mai departe, dar au și continuat să cumpere de la noi team building-uri și ne-au solicitat în tot felul de alte proiecte, deci e un feedback excelent pentru noi.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.