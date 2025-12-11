Listă 2025: Idei de afaceri IT din Republica Moldova, câștigătoare ale unui concurs de soluții digitale

Cinci soluții digitale au câștigat 3.000 de EUR finanțare și acces la evenimente de tech la Gala Premiilor Moldova Innovation Technology Park (MITP) 2025, care a reunit fondatori, investitori, lideri din industrie și profesioniști din diaspora, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Un juriu internațional a evaluat fiecare proiect pentru originalitate, aplicabilitate practică, scalabilitate și impact general, selectând în cele din urmă cinci soluții care s-au remarcat ca fiind cele mai convingătoare produse din competiție.

Listă: Câștigătorii Premiilor MITP 2025

Cea mai bună inovație de produs – KeyIVR

Ideea de afacere se bazează pe plăți asistate de agent, o soluție care permite agenților din centrul de contact să proceseze plățile clienților în timp real, în siguranță, fără a vedea sau manipula date sensibile ale cardurilor.

Cea mai bună inovație în servicii – InSight KYC (Orange Systems)

InSight KYC de la Orange Systems este o soluție RPA alimentată de inteligență artificială care automatizează integrarea și conformitatea clienților în cinci țări din Europa, Orientul Mijlociu și Asia (EMEA). Economisind peste 2,1 milioane ore de lucru manual în fiecare an, soluția asigură o acuratețe de 98% a datelor și oferă servicii mai rapide, fără erori.

Cel mai bun startup – Argus AI (Acuverus)

Argus AI este un startup MedTech cu misiunea de a redefini chirurgia prin puterea AI și a Realității Mixte. Platforma oferă chirurgilor un nou nivel de precizie și înțelegere, transformând procedurile complexe în experiențe mai sigure și mai bine ghidate.

Inițiativa Impactantă a Anului: Programul de Stagii Endava

În fiecare an, până la 200 de stagiari IT din Republica Moldova dobândesc experiență practică, bazată pe proiecte, care îi pregătește pentru nevoile reale ale pieței, mulți dintre ei lansând cariere de succes la Endava și nu numai. În 2025, programul a atins un nou reper odată cu introducerea fluxului Data & AI, consolidând următorul val de talente tehnologice.

Premiul Special al Juriului: – KallinaAI (MEGA PROMOVARE)

KallinaAI introduce o nouă eră a angajaților digitali: bazați pe comenzi vocale, inteligenți și mereu activi. Soluția transformă conversațiile clienților în acțiuni reale, rezervări, vânzări, suport și documente, 24/7, pe canale, în peste 40 de limbi.

Cele 5 soluții câștigătoare au primit 3.000 EUR în finanțare și acces la unele dintre cele mai importante evenimente tehnologice din lume.

„Cele mai bune soluții din lume sunt create aici și ajung pe piețele globale, de la America până în Asia. Dezvoltăm produse acasă, 'made in Moldova' și suntem mândri de fiecare rezident MITP. Premiile MITP ne amintesc în fiecare an că ecosistemul nostru nu este doar competitiv, ci și vizibil, respectat și capabil să livreze tehnologie la cel mai înalt nivel. În spatele fiecărei soluții câștigătoare stau echipe conduse de pasiune, perseverență și ambiția de a demonstra că Moldova poate deveni un centru de inovație pentru regiune și chiar pentru lume”, a declarat Marina Bzovîi, administratoarea MITP.

Premiile MITP, ajunse acum la a doua ediție, reprezintă o competiție emblematică pentru sectorul tehnologic al Republicii Moldova, organizată de Moldova Innovation Technology Park.