România, prezentă în acceleratorul NATO de afaceri DIANA 2026, printr-un institut de cercetare-dezvoltare aerospațială

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (INCAS) reprezintă România în noua cohortă din 2026 a acceleratorului de afaceri DIANA al NATO.

Astfel, institutul român face parte din cele 150 de firme participante la programul din anul 2026, care conectează companiile cu utilizatori finali militari, mentori și investitori, accelerând dezvoltarea, validarea și adoptarea inovațiilor lor pentru a ajuta NATO să facă față provocărilor operaționale urgente și să mențină un avantaj decisiv în tehnologia de apărare.

Participanții își vor dezvolta tehnologiile cu dublă utilizare (dual-use) pentru a aborda zece provocări critice de apărare și securitate, inclusiv comunicații avansate și medii electromagnetice contestate, autonomie și sisteme fără pilot, energie și energie, biotehnologie și reziliență umană și infrastructură critică și logistică.

Începând din ianuarie 2026, companiile selectate vor primi finanțare contractuală și vor avea acces la rețeaua în expansiune a DIANA de 16 situri de accelerare și peste 200 de centre de testare din cele 32 de țări NATO.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” este unitatea de cercetare de vârf în științele aerospațiale din România, cu o tradiție de 75 de ani în ingineria aerospațială, fizica curgerii și aerodinamica aplicată, utilizând tehnologii de ultimă generație și infrastructură unică de importanță strategică națională.

INCAS a fost implicat în proiecte aeronautice naționale majore pentru zonele civile și militare și acționează în prezent ca un actor important în politica Uniunii Europene pentru cercetare și dezvoltare în cadrul viziunii FlightPath 2050 și a programului Horizon Europe.

Prin DIANA, INCAS vrea să dezvolte și să livreze matrițe „out-of-autoclave” eficiente energetic pentru structuri compozite de aeronave fără pilot, conform listării de pe site-ul de prezentare a cohortei.