Startup-urile, freelancerii, studenții, dezvoltatorii și experții din industria IT se pot înscrie într-o nouă inițiativă Orange

Orange lansează o nouă inițiativă pentru startup-uri, freelanceri, studenți, dezvoltatori și experți din industria IT care vor să exploreze și să testeze abilitățile interfețelor de programare (API) de rețea în propriile aplicații și soluții digitale, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI.

Orange România, prin Orange Fab și 5G Lab, lansează Network APIs Challenge, provocare care își propune să creeze premisele pentru co-inovare cu parteneri locali, în contextul trecerii la noua versiune de rețea 5G Standalone, care va facilita accesul utilizatorilor la servicii diferențiate prin conceptul de network slicing.

Compania de telecomunicații mizează pe potențialul comunității tech locale pentru a explora noi oportunități de utilizare, de la aplicații financiare și identitate digitală, până la soluții pentru siguranță publică, logistică, media și divertisment. Cele mai bune soluții vor fi anunțate în luna decembrie.

Timp de trei luni, participanții la Challenge vor avea acces la 7 API-uri care respectă protocolul definit de dezvoltatorul internațional CAMARA, un efort global open-source susținut de GSMA și TM Forum, care urmărește să definească standarde deschise pentru Network APIs, interoperabile între diverși operatori de rețele mobile.

Scopul Challenge-ului este dublu: să faciliteze testarea capabilităților rețelei prin intermediul API-urilor, dar și să genereze idei și prototipuri concrete care demonstrează impactul acestora în aplicații reale.

API-urile disponibile pentru testare în cadrul competiției sunt:

SIM Swap – detectarea schimbărilor recente ale cartelei SIM, esențială în prevenirea fraudelor de tip SIM-jacking sau interceptare de SMS-uri de autentificare.

– detectarea schimbărilor recente ale cartelei SIM, esențială în de tip SIM-jacking sau interceptare de SMS-uri de autentificare. KYC Match – verificarea identității utilizatorului prin corelarea datelor introduse în aplicație cu informațiile validate de operatorul de rețea.

– prin corelarea datelor introduse în aplicație cu informațiile validate de operatorul de rețea. Geofencing – crearea de zone virtuale și primirea de notificări automate la intrarea/ieșirea unui dispozitiv din perimetrul definit.

– la intrarea/ieșirea unui dispozitiv din perimetrul definit. Device Location Verification – confirmarea că un dispozitiv se află sau nu într-o anumită locație , fără a utiliza GPS, ci prin datele rețelei mobile.

– , fără a utiliza GPS, ci prin datele rețelei mobile. Device Reachability Status – determinarea conectivității unui terminal (online prin date, SMS, sau offline), relevantă pentru trimiterea de notificări critice.

– determinarea (online prin date, SMS, sau offline), relevantă pentru trimiterea de notificări critice. Quality on Demand (QoD) – prioritizarea temporară a traficului de rețea pentru o aplicație sau un serviciu

– pentru o aplicație sau un serviciu Population Density Data – acces la date anonimizate privind densitatea populației într-o anumită zonă

Participanții vor fi invitați în cele 2 laboratoare de cercetare Orange din București și Iași, 5G Labs, unde vor avea access la o infrastructură de rețea 5G Standalone, de ultimă generație, prin intermediul căreia vor putea testa API-urile disponibile utilizând terminale compatibile.

Pentru cei care doresc să descopere potențialul Network APIs și să înțeleagă cum pot integra aceste capabilități în propriile soluții digitale, Orange va organiza un webinar pe 25 septembrie. Sesiunea online va include demonstrații tehnice, explicații detaliate despre procesul de onboarding și o serie de showcase-uri internaționale care explică aplicabilitatea concretă a API-urilor în domenii precum securitate, media sau IoT.

Participanții vor avea suport tehnic pe tot parcusul proiectului, documentație, acces în mediile de testare, precum și acces la o echipă internațională de mentori – specialiști din rețea, Network APIs Cybersecurity, business development și UX.