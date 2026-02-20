București: Târg de joburi în IT pentru studenții și absolvenții facultăților tehnice din toată România

Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (LSAC) București organizează în weekendul 7-8 martie 2026, la Palatul Parlamentului, cea de-a XIX-a ediție a Târgului IT&C, cel mai mare târg din domeniul IT&C din România.

Evenimentul reunește și anul acesta companii de succes din domeniul IT, atât din România, cât și din străinătate, scopul fiind de a expune studenților din cadrul facultăților cu profil tehnic, precum și absolvenților acestora, oferta actuală de pe piață.

Participanții, aflați la începutul carierei, pot intra în contact direct cu reprezentanți din domeniu, bucurându-se astfel de numeroase oportunități oferite de aceștia, precum informații despre procesele de recrutare, posibilități de angajare, stagii de practică, burse și multe altele.

Târgul IT&C 2026 creează un mediu ideal pentru a face conexiuni valoroase cu profesioniști din domeniul IT, potențiali colegi și mentori care vă pot ghida în parcurgerea carierei voastre în tehnologie. De asemenea, aveți ocazia să vă testați aptitudinile și să demonstrați companiilor prezente că meritați un loc în echipa lor, prin quiz-urile interactive puse la dispoziție.

Modul de aplicare în cadrul firmelor este foarte simplu. Participantul care caută un loc de muncă trebuie să intre pe site-ul LSAC București, să își facă un cont de utilizator și să își încarce CV-ul. În cadrul evenimentului, participantul trece pe la standurile companiilor partenere și aplică în cadrul acestora, folosind codul QR generat în aplicație.

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul LSAC București, pagina de Facebook Târgul IT&C, pagina de Instagram @targ.lsacbucuresti sau pagina de LinkedIn Târgul IT&C.

Video de la ediția trecută: