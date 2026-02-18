Înscrieri: Hackathon pentru startup-uri și inovatori din domeniul tehnologiilor militare și de apărare, susținut de UE

Inovatorii, startup-urile și cercetătorii români pasionați de tehnologie militară și de apărare sunt așteptați să se înscrie la ediția de primăvară a hackathon-ului EUDIS, susținut de UE, în care participanții vor aborda probleme de apărare din lumea reală și vor contribui la soluții de îmbunătățire a capacităților de apărare europene, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 20 martie 2026.

A patra ediție a EUDIS Defence Hackathon este organizată, la nivel local, de Romanian Tech Startups Association (ROTSA). Inițiativa mai are loc în alte 7 țări, Franța, Spania, Norvegia, Olanda, Cehia, Portugalia și Polonia, în același timp.

Această ediție face parte din ambiția mai amplă a UE de a consolida capacitatea de apărare și de a accelera inovarea disruptivă până în 2030, reunind ecosistemul european „New Defence”, aflat în plină expansiune, format din startup-uri deep-tech, cercetători aplicați, inovatori și utilizatori finali.

Hackathon-ul de primăvară are ca temă „Apărarea spațiului aerian”, care abordează provocările urgente din sistemele de protecție a spațiului aerian și drone, bazându-se pe cooperarea Uniunii Europene cu Ucraina.

Formatul este conceput în jurul unui set de provocări definite pentru care echipele participante vor dezvolta și vor prototipa soluții active în cooperare cu firme din industria de apărare.

Direcția Generală pentru Industria și Spațiul de Apărare (DEFIS) invită activ cetățenii ucraineni să participe la ediția de primăvară 2026 în toate locațiile, fie ca mentori, concurenți sau membri ai juriului.

„Răspunsul UE la războiul continuu al Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să fie ferm, unit și imediat. Sprijinirea noii generații de inovatori EUDIS Hackathon este esențială pentru transformarea viziunii noastre privind detectarea dronelor și o apărare europeană rezilientă în realitate. Hackathonul EUDIS a generat un interes fără precedent, evidențiind potențialul vast din interiorul granițelor noastre și reafirmând rolul de lider al Europei în modelarea viitorului inovației pe scena globală. Hackathonul deschide noi căi, abordează provocările și accelerează progresul în domeniul apărării și securității. Oferirea de sprijin strategic și mentoratul inovatorilor emergenți reprezintă calea de urmat către un sector spațial și de apărare puternic în UE”, a spus Comisarul UE pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius.

Hackathon-ul EUDIS România va oferi un premiu de 10.000 EUR, iar cei opt câștigători naționali de hackathon (1 pe țară) vor avea acces la 40 ore de program de mentorat desfășurat pe parcursul a două luni, vor prezenta în fața reprezentanților statelor membre UE, iar primii trei câștigători la nivel UE vor participa la un eveniment internațional de tehnologie avansată pentru a-și prezenta soluțiile.

Provocările EUDIS

Interceptoare de drone eficiente din punct de vedere al costurilor

Sisteme de detectare a dronelor de generație următoare

provocare adaptată de organizatorul local

Calendarul competiției:

Webinar pre-hackathon: 3 martie Se închid înscrierile: 20 martie Hackathon weekend: 26 - 28 martie Programul de mentorat : începând cu 8 aprilie Prezentare live în fața statelor membre UE: iunie 2026

EUDIS este o inițiativă a Fondului European de Apărare, program care își propune să consolideze inovația digitală în domeniul apărării la nivelul UE și are un buget de aproape 7,3 miliarde EUR pentru perioada 2021–2027.