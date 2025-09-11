Investitorii TechAngels România au acordat startup-urilor finanțări individuale de aproape 1 milion EUR, în prima jumătate a anului 2025

Membrii rețelei TechAngels România, care reunește investitori de tip angel, au investit direct aproape 1 milion de euro în prima jumătate a anului 2025, într-un context economic dificil, marcat de schimbări fiscale și pachete de austeritate, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Aproximativ 28% dintre respondenții analizei semestriale interne au realizat investiții directe, restul au investit fie prin fonduri, fie au sistat temporar investițiile. 17% au ales să intre în startupuri noi (≈43% din totalul investițiilor), iar 12% au preferat rundele de follow-on (≈56% din total), continuând tendința ultimilor ani de a sprijini companiile deja existente în portofoliu.

Printre startup-urile finanțate în această perioadă se numără Evopath, Finor, GapApp, AnimaFelix (noi investiții) și Quarks Interactive, SalesOmmo, FieldOS, FoodFix (runde de follow-on).

Pentru a doua jumătate a anului, membrii TechAngels și-au exprimat o intenție de investiții de peste 2,5 milioane de euro, adică de peste două ori mai mult decât în prima parte a anului, ceea ce confirmă un apetit de investiții consistent, chiar dacă este acompaniat de prudență. Aceeași dinamică a investițiilor a avut loc și în 2024, când în semestrul al doilea practic s-au dublat investițiile primului semestru.

„Rezultatele pe prima jumătate a anului arată un echilibru între prudență și curaj. Într-un climat fiscal complicat, vedem investitori care aleg să sprijine startup-urile existente, dar și o deschidere în creștere spre companii noi, în special din zone precum deep tech, AI, health sau defense. Credem că această orientare, alături de eforturile europene de accelerare în tehnologie, va crea resurse și oportunități pentru fondatori în perioada următoare”, a declarat Marius Istrate (foto), președintele Consiliului de Conducere al TechAngels.

În prima jumătate a anului, membrii TechAngels au evaluat 269 de startupuri prin intermediul platformelor dedicate. Peste jumătate dintre acestea au provenit din zona AI și deep tech, urmate de soluții pentru sănătate și resurse umane, dar și fintech, edtech și mobilitate, ceea ce arată un pipeline diversificat, cu o concentrare clară pe tehnologii emergente.

Grupul a continuat să fie activ în ecosistem, prin parteneriate cu acceleratoare, asociații și evenimente din România, Republica Moldova și Marea Britanie, precum și prin colaborări în cadrul EBAN (European Business Angel Network) și BAE (Business Angels Europe).

Pentru semestrul al doilea, TechAngels își propune să se implice în evenimente-cheie pentru comunitatea de startupuri și investitori, inclusiv ScaleUp Fest (Ungaria), Impact CEE Conference (București), HowToWeb (București), Business Angels Summit (Sarajevo) și EBAN Annual Congress (Bruxelles).

TechAngels este un grup deschis de investitori privați interesați să susțină dezvoltarea startup-urilor din domeniul tehnologiei din România și din regiune. În acest moment, asociația are peste 140 de membri. Investitorii din grup sunt antreprenori sau specialiști C-level din companii multinaționale, cu experiență extinsă pe piața din România și la nivel global, în planificare de business, dezvoltare de produse, abordarea piețelor, vânzări, marketing etc. În calitate de angel investors, membrii grupului oferă nu doar finanțare, ci și mentorat și consiliere. În portofoliul TechAngels se află până acum peste 270 de startupuri. Investițiile grupului în ecosistemul local de startupuri au fost de aproximativ 46 de milioane de euro, în ultimii 12 ani.