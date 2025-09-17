FOTO Un startup de roboți umanoizi cu inteligență artificială, fondat acum 3 ani, a ajuns la o valoare de 39 miliarde dolari

Startup-ul Figure AI, specializat în roboți umanoizi alimentați de inteligență artificială, susținut de către companii ca BMW, Microsoft, Nvidia și Intel, anunță că a atras finanțare de peste 1 miliard dolari, care a evaluat firma la 39 miliarde dolari.

Runda de finanțare de tip Seria C a fost condusă de fondul Parkway Venture Capital, cu investiții de la NVIDIA, Intel Capital, LG Technology Ventures, Salesforce, T-Mobile Ventures, Qualcomm Ventures, Brookfield Asset Management, Macquarie Capital, Align Ventures și Tamarack Global.

Banii vor fi folosiți pentru „a debloca următoarea etapă de creștere a roboților umanoizi”, extinderea platformei cu inteligență artificială Helix și a producției în cadrul unității BotQ, spune firma într-un anunț.

Startup-ul Figure AI a fost fondat în anul 2022 de Brett Adcock, un antreprenor american cu experiență în zona de tehnologie. Acesta a lucrat încă din adolescență pentru companii web, inclusiv pentru un site de comerț online axat pe electronice.

Brett are o licență în administrarea afacerilor la Warrington College of Business, de la Universitatea din Florida. Acesta a mai fondat Vettery, o platformă care conecta candidații cu angajatorii care aveau nevoie de expertiză tehnică, și o firmă de taxiuri aeriene, Archer Aviation.

Figure produce roboți umanoizi care pot fi folosiți atât cu scop casnic, cât și cu scop industrial. În 2024, firma a anunțat un parteneriat cu brandul de mașini BMW pentru implementarea de roboți în unitățile de producție auto. Tot anul trecut, în februarie, startup-ul a primit o finanțare din partea unui consorțiu care include miliardarul Jeff Bezos, Microsoft, Nvidia, Intel și diviziile de finanțare a startup-urilor ale Amazon și OpenAI.

Produsele principale ale Figure AI sunt roboții umanoizi Figure 01, Figure 02, Helix și modelul AI generalist de viziune-limbaj-acțiune cu același nume. În martie 2025, Figure a introdus BotQ, o unitate de producție care își propune să producă 12.000 de roboți pe an.