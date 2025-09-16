Startup-ul Nothing primește finanțare de 200 milioane dolari și are în plan un sistem de operare bazat pe inteligență artificială

Startup-ul britanic Nothing, care produce telefoane, căști și accesorii, a încheiat o nouă rundă de finanțare în valoare de 200 milioane dolari, la o valoare de 1,3 miliarde dolari, potrivit TechCrunch.

Runda de tip Seria C a fost condusă de firma de investiții Tiger Global. Alți investitori în rundă au fost finanțatorii deja existenți, cum ar fi fondurile GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF și Tapestry.

Firma Nothing a fost fondată în anul 2020, în Londra, de către Carl Pei, co-fondator al brandului chinezesc de smartphone-uri OnePlus, după ce a plecat din companie. Primul telefon al firmei, Nothing Phone (1), a fost lansat în anul 2022, și a introdus interfața LED „Glyph” pe spatele dispozitivului.

Telefoanele firmei se disting de alți producători prin design-ul transparent, cu LED-uri care luminează în mod diferit pentru apeluri și notificări. De asemenea, acestea sunt cunoscute și pentru funcții cu inteligență artificială, ca Essential Space și integrarea cu chatbot-ul ChatGPT (OpenAI). De la primul telefon și până acum, producătorul a lansat și căști, gama și mai accesibilă CMF, și a ajuns la vânzări de 1 miliard dolari, potrivit Reuters.

Startup-ul a spus că până în acest moment, a petrecut timp construind un lanț de aprovizionare și o infrastructură pentru a lansa un produs în câteva luni și a-l livra în întreaga lume.

Compania vrea acum să construiască un sistem de operare cu AI și funcții de personalizare care s-ar putea extinde dincolo de smartphone-uri. Funcții cu inteligență artificială deja există pe telefoanele Nothing, cum ar fi Essential Space sau Essential Search.

Startup-ul l-a angajat pe Sélim Benayat, un fost director de la Linktree și fondator al Bento, o platformă care creează pagini de destinație personalizate pentru profilurile de social media, pentru a conduce zona de servicii AI.

La anunțarea noii runde de finanțare, firma a declarat că vrea să lanseze un dispozitiv AI în decursul anului viitor.