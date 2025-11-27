Startup Nation 2025: Termenul de înscriere a firmelor la granturile IMM de 50.000 EUR a fost prelungit. Precizările Ministerului Economiei 

Termenul de înscriere în cadrul programului Startup Nation 2025, prin care firmele pot obține granturi IMM de până la 250.000 lei (aproape 50.000 EUR) fiecare, a fost prelungit, anunță joi și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Modificarea a fost aprobată prin Ordinul ministrului nr. 2338 din 21 noiembrie 2025, așa cum am scris cu o zi în urmă pe StartupCafe.ro.

Potrivit surselor StartupCafe.ro, procedura de implementare a programului Startup Nation 2025 a fost modificată pentru a se prelungi perioada de aplicare pentru persoane juridice până se efectuează cursurile de formare antreprenorială a persoanelor fizice care s-au înscris în program.

„Cursurile de formare antreprenorială, finanțate prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, sunt încă în desfășurare. Din acest motiv, termenul inițial – maximum 45 de zile pentru depunerea cererilor de finanțare – era insuficient pentru asigurarea de șanse egale tuturor absolvenților de cursuri antreprenoriale, precum și pentru oferirea unei perioade de timp în care aceștia să-și deschidă noi întreprinderi cu care să participe la finanțare”, confirmă acum MEDAT.

În urma modificării, pentru dobândirea de competențe antreprenoriale în cadrul Modulului 1 și Modulului 3, platforma de înscriere va rămâne deschisă timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere și până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la terminarea ultimului curs de formare.

Sesiunea de înscriere la finanțare a persoanelor juridice a început la 1 octombrie 2025, fiind programată inițial să dureze 45 de zile lucrătoare, adică până pe 3 decembrie 2025.

Reamintim că ediția 2025 a programului Startup Nation beneficiază de un buget total de aproape 446,1 milioane EUR din fonduri euroene și de la bugetul de stat. Contribuția Uniunii Europene reprezintă 365,8 milioane EUR. Banii provin din Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, care este susținut din Fondul Social European Plus, parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.