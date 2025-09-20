Startup Nation 2025: Aproape 10% dintre aplicanți au fost deja respinși de la cursurile de antreprenoriat. Ce faci dacă ai fost admis, dar formatorul s-a retras

Aproape 10% dintre aplicanții la programul Startup Nation 2025 au fost deja respinși și nu pot urma cursurile de antreprenoriat, fără de care nu vor putea să meargă nici la finanțările de maximum 250.000 lei (aproape 50.000 EUR) fiecare, potrivit unor rezultate intermediare comunicate de Ministerul Economiei.

La data de 19 septembrie 2025, situația actualizată a procesului de verificare administrativă și de eligibilitate pentru cei 25.594 de aplicanți înscriși la cursurile de formare este următoarea:

10.847 aplicanți au fost acceptați;

2.483 aplicanți au fost respinși;

7.651 aplicanți se află în etape intermediare de verificare (clarificări, contestații, evaluări);

4.613 formulare urmează să fie preluate în evaluare.

Dintre cei 10.847 de aplicanți acceptați:

2.359 urmează în prezent cursurile;

5.298 urmează să fie programați de către formatori;

2.713 se află în proces de repartizare către formatorii selectați;

435 au absolvit cursurile de pregătire antreprenorială;

42 nu s-au prezentat sau nu au absolvit.

Aplicanții admiși la cursuri, rămași fără formator, vor putea opta pentru alt furnizor de training

Începând cu data de 22 septembrie 2025, aplicanții acceptați la cursurile de antreprenoriat din programul Startup Nation, dar ale căror cursuri de formare profesională nu mai sunt disponibile din cauza renunțării la parteneriat a unor furnizori de formare profesională, vor avea posibilitatea să selecteze un alt formator activ, în limita locurilor disponibile.

Reamintim că, începând cu 1 octombrie 2025, ora 10:00, va fi deschisă înscrierea pentru finanțarea societăților înființate de absolvenții cursurilor de pregătire antreprenorială, pe platforma https://minimis.imm.gov.ro .

„Aplicația va rămâne deschisă până la finalizarea tuturor modulelor de curs, astfel încât toți absolvenții etapei de pregătire antreprenorială a programului să beneficieze de șanse egale și timp suficient pentru a-și înființa societățile comerciale necesare înscrierii la finanțare” - precizează Ministerul Economiei.

Programul Startup Nation 2025 are prevăzut un buget total de aproape 450 milioane EUR, din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Beneficiari (persoane fizice) eligibili la Pilonul I Startup Nation 2024:

La Pilonul I, vor putea obține cursuri de antreprenoriat și, eventual, ajutor financiar „tinerii sub 30 de ani — persoană cu vârsta între 18 ani și până în 30 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION — ROMÂNIA” ediția 2024, pentru a participa la activitățile programului, indiferent de statutul pe piața muncii, inclusiv persoana reîntoarsă în țară”. Aici intră inclusiv românii care se întorc din diaspora și își fac firmă în România.

Bugetul total pentru pilonul I este de 295.750.000 euro, din care:

pentru regiunea București-Ilfov, 29.750.000 euro,

pentru restul țării, 266.000.000 euro.

În cadrul componentei specifice pilonului I — Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 25.000 de persoane fizice eligibile. Minimum 10% din persoanele fizice sprijinite pentru participarea la cursuri vor fi persoane ce aparțin minorității rome. Încadrarea în categoria de persoane aparținând minorității rome se realizează pe bază de declarație pe propria răspundere.

În cadrul pilonului I se finanțează (cu maximum 50.000 EUR fiecare) un număr estimat de 5.250 de întreprinderi înființate. Întreprinderile vor crea prin intermediul programului un număr estimat de 10.500 locuri de muncă.

Beneficiari eligibili la Pilonul II Startup Nation 2024:

tineri cu vârsta de peste 30 de ani — persoană cu vârsta între 30 de ani și până în 35 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă programului, indiferent de statutul pe piața muncii, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; persoane în căutarea unui loc de muncă — astfel cum sunt definite la art. 5 pct. III din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; șomer — astfel cum este definit în art. 5 pct. IV din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; șomer de lungă durată — astfel cum este definit la art. 5 pct. IV ind. 2 din Legea nr. 76/2002, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; persoane inactive — persoanele care nu fac parte din forța de muncă, respectiv care nu sunt nici ocupate, nici șomere, inclusiv persoana reîntoarsă în țară; persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii — persoane cu nivel scăzut de instruire, ultimul nivel de școlarizare absolvit fiind ISCED 2 ( învăţământ gimnazial - n.r.), persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, persoane din zonele rurale, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, inclusiv persoana reîntoarsă în țară.

Bugetul total pentru pilonul II — Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului reprezintă echivalentul în lei al sumei de 150.435.295 euro.

Bucureștiul și județul Ilfov sunt excluse de la finanțarea din Pilonul II Startup Nation 2024.

În cadrul pilonului II se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de antreprenoriat pentru un număr estimat de 4.600 de persoane fizice eligibile. De asemenea, se finanțează un număr estimat de 2.500 de întreprinderi înființate. În cadrul acestor firme se vor crea un număr estimat de 5.000 de locuri de muncă.

Condiții de eligibilitate a firmelor

procedura de implementare prevede, mai departe, condițiile pe care vor trebui să le îndeplinească și firmele cu care vor aplica la finanțare persoanele fizice care vor ieși din etapa de cursuri de firmare antreprenirială.

Astfel, vor putea beneficia de ajutor financiar nerambursabil societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc la data completării formularului de înscriere, o serie de criterii de eligibilitate, printre care:

a) sunt considerate întreprinderi autonome, legate(asociate), partenere;

b) au capital social integral privat;

c) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

d) codul CAEN Rev. 3 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul plății, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

e) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

f)

(1) Nu au depășit plafonul de minimis de 300.000 Euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(2) Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

(3) Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani.

(4) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la lit. f) alin. (1) după caz, respectivul ajutor nou nu beneficiază de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei din 15 decembrie 2023.

(5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, pentru a se stabili dacă orice nou ajutor de minimis acordat întreprinderii noi sau întreprinderii care achiziţionează depăşeşte plafonul prevăzut la alineatul (1), se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legale.

(6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(7) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2023/28322 al Comisiei, în limita plafonului maxim cumulat de 1.050.000 euro.

(8) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2023/2832 pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1408/20133 și (UE) nr. 717/20144 ale Comisiei în limita plafonului relevant prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2023/2832.

(9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

(10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

g) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

h) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMT / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente;

i) asigură o cofinanțare în procent de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării ajutorului;

j) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a menține activitatea pe o perioadă de 3 ani de la momentul plății integrale a ajutorului nerambursabil și de a ocupa minimum 2 locuri de muncă pentru o perioadă de minimum 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare” - prevede noul ordin.

k) Asociații/acționarii, persoane fizice din grupul-țintă eligibil absolvente ale modulului 1 de cursuri antreprenoriale, respectiv modulului 3, NU au calitatea de asociat/acționar majoritar într - o altă întreprindere, înființată conform Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare.

O modificare introdusă de noul ministru al Economiei, Radu Miruță, spune că antreprenorii care se vor califica la finanțarea de max. 50.000 EUR nu vor putea înstrăina părți sociale sau acțiuni ale firmei respective ulterior primirii Deciziei privind acceptarea de principiu la finanțare, pe perioada implementării sau sustenabilității afacerii, sub sancțiunea neacordării sau recuperării ajutorului acordat.

Perioada de sustenabilitate este de 3 ani de la momentul plății ajutorului financiar nerambursabil. Prin urmare, vor pierde finanțarea de max. 50.000 EUR cei care vor înstrăina fie și pachete minoritare de business, după ce sunt acceptați la finanțare și în primii 3 ani de la primirea ajutorului.