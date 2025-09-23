Startup-ul finlandez de inele inteligente Oura primește finanțare de 875 milioane dolari

Oura Health, producătorul finlandez de inele inteligente, ar fi strâns o nouă finanțare de 875 milioane dolari, evaluând startup-ul la 10,9 miliarde dolari, potrivit Bloomberg, citată de TechCrunch.

Runda de tip Seria E este așteptată să fie finalizată până la sfârșitul lunii și va dubla evaluarea de 5 miliarde dolari a firmei, obținută în urma ultimei runde, din luna decembrie 2024.

În continuare, runda ar putea depăși 900 milioane dolari până la închidere, conform raportului Bloomberg.

Oura a vândut 5,5 milioane inele până în prezent, o creștere notabilă față de cele 2,5 milioane raportate în iunie 2024. Se așteaptă ca startup-ul să genereze venituri de peste 1 miliard dolari în acest an, dublând cele 500 de milioane de dolari pe care le-a câștigat în 2024.

Firma vrea să folosească banii pentru extinderea producției, dezvoltarea de produse și extinderea la nivel internațional.

Oura Ring este un startup din Finlanda, fondat în anul 2013 de către Petteri Lahtela, Kari Kivelä și Markku Koskela. Firma produce inele inteligente, care pot oferi utilizatorilor date despre somn, stres, activitate fizică și alți indicatori de sănătate.

Startup-ul a strâns până acum finanțări în valoare totală de 348,3 milioane dolari, conform datelor de pe Crunchbase.