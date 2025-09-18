Un startup de cipuri pentru inteligență artificială a primit finanțare de 750 milioane dolari

Startup-ul Groq, care vinde cipuri AI și putere de calcul pentru centre de date, a primit 750 milioane dolari în urma unei noi runde de finanțare, care duce valoarea companiei la aproape 7 miliarde dolari (6,9 miliarde), potrivit TechCrunch.

Finanțarea a fost condusă de firma de investiții Disruptive, cu participarea BlackRock, Neuberger Berman, Deutsche Telekom Capital Partners și alții. Investitorii existenți, inclusiv Samsung, Cisco, D1 și Altimeter, s-au alăturat și ei rundei.

Anul trecut, în august, startup-ul a strâns 640 milioane dolari, la o evaluare de 2,8 miliarde dolari. Astfel, în puțin mai mult de un an, valoarea firmei a crescut de peste 2 ori.

Groq a strâns în total, finanțări de aproximativ 1,8 miliarde dolari, conform datelor de pe Crunchbase.

Startup-ul a fost fondat în anul 2016 de Jonathan Ross, fost inginer la Google, care a contribuit la primele procesoare Tensor (TPU), folosite și astăzi de Google pentru inteligență artificială în Cloud.

Firma nu oferă procesoare grafice (GPU), ci „unități de procesare a limbajului” (LPU), iar hardware-ul Groq este numit „motor de inferență” (inference engine), format din computere specializate, optimizate pentru a rula modele AI rapid și eficient.

Produsele sale sunt orientate către dezvoltatori și companii, disponibile fie ca serviciu cloud, fie ca cluster hardware local. Groq spune că produsele stau la baza aplicațiilor AI a peste 2 milioane de dezvoltatori și companii și își crește prezența la nivel global, bazându-se pe centrele de date existente în America de Nord, Europa și Orientul Mijlociu.