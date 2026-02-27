Skip to content

Google a lansat Nano Banana 2, noua versiune a generatorului său de imagini AI

Nano Banana 2
Nano Banana 2 Sursă: Google Blog

Google a lansat acum și Nano Banana 2, o actualizare majoră a generatorului său de imagini cu inteligenţă artificială, devenit viral, relatează Reuters, citat de News.ro.

Disponibilă în aplicația AI Gemini, Nano Banana 2 aduce cunoştinţe avansate despre lume, prin integrarea datelor în timp real din sistemul Gemini, ceea ce permite redări vizuale mai precise şi mai fidele.

Prima versiune Nano Banana a apărut în august 2025, urmată în noiembrie de Nano Banana Pro, construită pe modelul Gemini 3 Pro.

Acum, compania subliniază că Nano Banana 2 oferă viteză crescută, o capacitate îmbunătăţită de a urma instrucţiuni complexe şi o redare mult mai exactă a textelor, utilă pentru ”materiale de marketing sau felicitări”.

În acelaşi timp, Nano Banana Pro rămâne disponibil pentru „taskuri cu fidelitate maximă şi acurateţe factuală”, în timp ce noua versiune se concentrează pe generare rapidă şi integrare cu căutarea vizuală.

Nano Banana 2 înlocuieşte varianta anterioară în toate modelele Gemini: Fast, Thinking şi Pro.

Generatoarele de imagini şi videoclipuri AI câştigă un public tot mai mare, permiţând utilizatorilor să creeze conţinut vizual complex pornind doar de la texte.

OpenAI a lansat în 2024 generatorul video Sora, iar CEO-ul companiei, Sam Altman, declara anul trecut că nivelul ridicat de utilizare ”topea procesoarele AI”.

Industria creativă se confruntă însă cu îngrijorări privind drepturile de autor. Adobe a accelerat integrarea AI în suita Firefly, iar producători de conţinut precum Disney şi Paramount au criticat compania chineză ByteDance pentru presupuse încălcări ale proprietăţii intelectuale în generatorul său video Seedance.

