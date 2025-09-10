Spotify introduce muzică de calitate la nivel de CD pentru abonații Premium

Platforma de streaming de muzică Spotify, deținută de miliardarul suedez Daniel Ek, introduce calitatea audio Lossless pentru melodiile din aplicație, potrivit TechCrunch.

Compania a vorbit pentru prima dată despre un abonament Hi-Fi (High-Fidelity) undeva în anul 2021, dar planul a suferit multiple întârzieri, cauzate parțial de probleme cu licențele.

De asemenea, în ultimii ani, informații și indicii de cod din aplicație au sugerat că Spotify vrea să introducă un abonament mai scump pentru muzica Lossless, adică la o calitate asemănătoare cu cea a CD-urilor.

Acum, compania a lansat suport pentru o calitate de 24-bit/44.1 kHz FLAC, format care păstrează calitatea originală fără compresie, pentru plătitorii abonamentului Premium.

Momentan, noua opțiune de calitate este disponibilă în Marea Britanie, SUA, Franța, Austria, Australia, Cehia, Danemarca, Germania, Japonia, Noua Zeelandă, Olanda, Portugalia și Suedia, iar în decursul lunii octombrie, aceasta va fi disponibilă în peste 50 de țări în total. Rămâne de văzut dacă și când vor primi și utilizatorii din România ai platformei de muzică.

Utilizatorii vor primi o notificare în aplicația lor atunci când vor avea acces la streaming Lossless. Apoi, aceștia vor putea alege calitatea din setări. Compania spune că funcția va fi disponibilă pe mai multe dispozitive, însă aceasta trebuie aleasă în mod manual pe fiecare dispozitiv.

De asemenea, Spotify recomandă streaming-ul Lossless cu o conexiune Wi-Fi, prin căști cu fir sau dispozitive Spotify Connect, care nu necesită conexiune Bluetooth, cum ar fi boxe wireless de la producători ca Sony, Bose, Samsung, Sennheiser și alții. Suport pentru dispozitive de la Sonos sau Amazon, printre altele, va fi adăugat începând de luna viitoare.

Rivalii din domeniu, ca Apple Music și Amazon Music (care nu este disponibil în România), au introdus deja de ani buni muzică Lossless (Apple în 2021, Amazon în 2019). YouTube Music în continuare oferă calitate de până la 256kbps AAC & OPUS, ușor sub calitatea maximă a Spotify de dinainte de lansarea Lossless, 320kbps.

De anul trecut încoace, Spotify a început să adauge mai multe funcții în aplicații, printre care funcții cu inteligență artificială ca AI DJ, playlist-uri generate(nu sunt disponibile în România), funcția Mix din cadrul listelor de melodii, personalizarea de playlist-uri, videoclipuri muzicale, dar și o funcție de mesagerie directă, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

De asemenea, Spotify a anunțat că va majora prețurile abonamentelor Premium pe mai multe piețe globale. În România, abonamentul Premium Individual costă 26 lei/lună, cel pentru studenți este 14 lei/lună, Duo costă 35 lei/lună, iar un abonament tip Familie costă 42 lei/lună.