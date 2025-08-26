Platforma de muzică Spotify lansează o funcție de mesagerie directă în aplicație

Spotify introduce o nouă funcție de mesagerie directă în aplicație, pentru discuții și partajare de muzică între prieteni și în familie.

Spotify Messages va începe să fie disponibilă pentru utilizatorii gratuiți și abonați la unul din planurile Premium care au peste 16 ani, din anumite piețe. Utilizatorii vor putea vorbi unu-la-unu cu alți ascultători cu care au mai partajat muzica în trecut.

Astfel, dacă cei doi oameni care folosesc aplicația au împreună playlist-uri colaborative, au folosit funcția de playlist bazat pe gusturi muzicale comune „Blend” sau au contribuit la un „Jam” (o sesiune de ascultare a mai multor utilizatori cu o singură listă de redare, pe un dispozitiv extern), aceștia pot începe să converseze direct în aplicație.

Acest lucru este valabil și pentru persoanele care au un plan Family sau Duo. Persoanele implicate trebuie să aprobe solicitarea de început de conversație în aplicație, potrivit Spotify.

Utilizatorii pot bloca alți ascultători sau pot renunța complet la mesagerie din setări, iar conversațiile sunt protejate cu criptare standard în tranzit și în repaus, adică „datele tale sunt protejate prin criptare atunci când sunt stocate și când sunt în mișcare”, explică platforma. Acestea, în schimb, sunt analizate în mod proactiv pentru a nu se încălca regulile de utilizare ale Spotify.

Compania a spus că utilizatorii pot în continuare să partajeze conținut în afara Spotify, iar noua funcție de mesaj este o „completare” a acestui lucru.

Compania suedeză Spotify Technology, a cărei aplicație de muzică și podcasturi este populară inclusiv în România, a ieșit pe profit pe un an întreg, la 18 ani de când a fost lansată, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.