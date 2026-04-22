SpaceX (Elon Musk) spune că lucrează cu startup-ul AI Cursor și are o opțiune de a cumpăra firma cu 60 miliarde dolari

SpaceX, compania lui Elon Musk care cuprinde dezvoltarea de rachete și inteligență artificială odată cu achiziția xAI, spune că a încheiat un acord cu Cursor pentru a dezvolta o „inteligență artificială de nouă generație pentru codare și lucru pe cunoaștere”, potrivit TechCrunch.

Acordul vine cu o ofertă de a cumpăra populara platformă de dezvoltare software pentru 60 miliarde dolari mai târziu anul acesta.

Informația vine în contextul în care, săptămâna trecută, au ieșit informații conform cărora xAI ar fi început să închirieze putere de calcul din centrele sale de date către startup-ul de codare cu inteligență artificială Cursor, conform Business Insider.

Luna trecută, doi dintre cei mai importanți ingineri lideri de la Cursor, Andrew Milich și Jason Ginsberg, au părăsit compania pentru a se alătura xAI.

SpaceX a descris parteneriatul ca fiind un proiect care combină „produsul și distribuția către ingineri software experți” de la Cursor cu supercomputerul Colossus al SpaceX, despre care compania susține că are o putere de calcul echivalentă cu 1 milion de cipuri Nvidia H100.

Cursor a ajuns la valoarea de 29 miliarde dolari în luna noiembrie 2025, în urma unei runde de finanțare de 2,3 miliarde dolari, triplându-și valoarea în numai jumătate de an de la ultima rundă de finanțare, de care am mai scris pe StartupCafe.ro. TechCrunch scrie că firma vizează acum o evaluare de 50 miliarde dolari într-o rundă aflată în desfășurare.

Anysphere a fost fondat acum 2 ani de către Michael TruellSualeh AsifArvid Lunnemark și Aman Sanger, cât erau studenți la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT). 

Truell și Sanger au participat mai târziu la Neo Scholars, un program de mentorat pentru studenții de licență care se specializează în domenii tehnice. Neo, care conduce și un accelerator și un fond de capital de risc, a condus investiția pre-seed a Anysphere.

Produsul Anysphere este un asistent pentru programare bazat pe inteligență artificială folosit deja de inginerii Samsung, Perplexity, OpenAI și cei care lucrează la generatorul de imagini cu AI Midjourney, printre alții.

Cursor se integrează cu extensii, teme și setări de taste deja cunoscute pentru dezvoltatori, promite securitatea datelor prin modul dedicat, care păstrează codul generat local, poate prezice următoarele comenzi și permite scrierea și editarea codului prin limbaj natural, într-o interfață stil chatbot.

Acum 2 luni, SpaceX, compania spațială a lui Elon Musk, a cumpărat startup-ul de inteligență artificială al miliardarului, xAI, dezvăluind planuri de a construi entre de date în spațiu, așa cum am mai scris pe site. Toate acestea se petrec în anticiparea listării la bursă a companiei lui Musk, posibil la mijlocul lunii iunie, prin cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie.

