SeedBlink numește un nou director de vânzări

Platforma românească SeedBlink, prin care antreprenorii pot obține finanțări de la investitori individuali, îl numește pe Ronald Rapberger în funcția de director de vânzări, pentru a accelera expansiunea europeană, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Rapberger va dirija strategia comercială și expansiunea SeedBlink la nivel european. Acesta are o experiență solidă în venture capital, domeniul bancar, investiții și antreprenoriat și a contribuit la creșterea platformei în regiunea DACH (Germania, Austria și Elveția) începând cu 2024.

Experiența sa în intrarea pe piețe noi va fi esențială pe măsură ce firma continuă să-și extindă ecosistemul digital ce conectează partea de tehnologie cu comunitatea și capitalul pe piețele private primare și secundare, explică SeedBlink în comunicat.

„Ronald a fost o forță motrice în spatele expansiunii noastre în regiunea DACH și unul dintre primii susținători ai SeedBlink. Leadershipul său și înțelegerea profundă a piețelor de capital private vor fi determinante pe măsură ce extindem soluțiile noastre tehnologice și consolidăm poziția SeedBlink ca infrastructură de referință pentru investiții în startup-uri la nivel european”, a declarat Andrei Dudoiu, CEO SeedBlink.

„Obiectivul meu este să deschid noi oportunități pentru cât mai mulți fondatori și investitori în toată Europa. Ceea ce mă entuziasmează cel mai mult este felul în care infrastructura tehnologică a SeedBlink face posibil acest lucru, aducând eficiență și transparență pe piețele private”, a declarat Ronald Rapberger.

În doar cinci ani, SeedBlink a evoluat de la o platformă de strângere de fonduri la o infrastructură bazată pe tehnologie pentru investiții în startup-uri, spune compania.

Firma oferă platforma, procesele și rețeaua de investitori prin care fondatorii atrag capital și își gestionează capitalul propriu, iar investitorii își diversifică portofoliile, co-investesc și susțin companii promițătoare, de la primele etape de dezvoltare până la faza de pre-IPO.