Schimbare la vârful HP: S-a anunțat noul director interimar al companiei

Colosul IT american HP Inc. anunță că Bruce Broussard, membru al Consiliului de Administrație al companiei de aproape 5 ani, este numit director general (CEO) interimar, după ce Enrique Lores a demisionat din funcția de președinte și CEO.

În calitate de CEO interimar, Broussard va avansa prioritățile strategice ale companiei valorificând expertiza sa dovedită în management operațional, financiar și de afaceri, spune compania într-un comunicat.

În același timp, Consiliul de Administrație caută următorul CEO al companiei și a angajat o firmă pentru a asista în acest proces.

Bruce Broussard are peste 30 de ani de experiență de leadership în companii publice. Cel mai recent, el a fost președinte și director general al Humana Inc., o companie din domeniul sănătății, pentru mai bine de 10 ani.

Înainte, Broussard a ocupat mai multe funcții pe parcursul celor 11 ani la US Oncology, inclusiv Director Financiar, Director General și Președinte al Consiliului de Administrație. După vânzarea către McKesson, a devenit președintele Diviziei de Farmacii de Specialitate. El face parte din Consiliul de Administrație al HP din anul 2021.

„HP modelează următoarea eră a tehnologiei cu un angajament neobosit de a împuternici oamenii și afacerile să prospere, iar eu sunt onorat să fiu CEO interimar. Dedicarea acestei echipe dovedite față de excelența operațională a creat un impuls semnificativ în întreaga companie, într-un mediu complex. Aștept cu nerăbdare să fiu un administrator eficient al progresului strategic al companiei și să ofer stabilitate și continuitate pe măsură ce derulăm procesul de căutare a CEO-ului”, a declarat Bruce Broussard.

Anunțul vine după ce Enrique Lores a demisionat din funcțiile de Președinte și CEO ale companiei pentru a deveni director general al platformei PayPal de la 1 martie 2026. Anunțul a fost făcut de Lores pe LinkedIn, unde mulțumește companiei pentru oportunitatea de a-și crește cariera de-a lungul celor 36 de ani în HP.

El a fost ales în anul 2019, după ce australianul Dion Weisler a demisionat din funcțiile de președinte și director general din cauza unei „probleme de sănătate în familia sa”, așa cum s-a mai scris pe site.

HP Inc. a fost înființată în anul 1939, ca Hewlett-Packard, de către inginerii Bill Hewlett și David Packard. Firma a fost deschisă la Palo Alto, California, într-un garaj, devenit muzeu între timp. Compania are peste 50.000 de angajați la nivel global.

În România, HP Inc. este prezentă prin HP INC ROMANIA SRL, cu sediul la București, care avea în 2024 un număr mediu de 1.595 angajați, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor. Compania a făcut afaceri de 537,71 milioane lei în anul 2024, a avut venituri totale de peste 613,9 milioane lei și profit de peste 29 milioane lei.