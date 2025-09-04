Samsung lansează noul model Galaxy S25 FE. Preț și specificații

Gigantul sud-coreean a prezentat astăzi noul model Galaxy S25 FE (Fan Edition), care are procesorul prezent pe modelul de anul trecut al companiei, S24, funcții cu inteligență artificială Galaxy AI și o cameră frontală îmbunătățită.

Telefonul se vrea a fi o variantă mai accesibilă la gama Galaxy S25, lansată la începutul acestui an, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. De asemenea, noul telefon vine la trei luni de la ultima lansare din gamă, Galaxy S25 Edge, un smartphone mai subțire decât modelele de bază.

Samsung Galaxy S25 FE. Specificații și funcții

Baterie de 4.900 mAh, încărcare rapidă de 45W

Cameră frontală de 12 MP cu motor ProVisual AI

cu motor ProVisual AI Cameră principală de 50 MP , cameră Ultra-wide de 12 MP și cameră Telefoto de 8 MP

, cameră Ultra-wide de și cameră Ecran de 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X , rată de refresh de 120Hz

, rată de refresh de Procesor Exynos 2400 , pe arhitectură de 4 nm

, pe arhitectură de 4 nm Cameră de vapori cu peste 10% mai mare decât S24 FE

decât S24 FE 8 GB RAM, 128/256/512 GB stocare internă

Android 16 cu One UI 8 , 7 ani de actualizări ale sistemului de operare

, 7 ani de actualizări ale sistemului de operare Rezistență la apă și praf IP68

Now Bar, Now Brief

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)

Funcții AI foto: Generative Edit, Instant Slow-mo, Audio Eraser, Photo Assist

Telefonul vine în patru variante de culori, Navy, Icyblue, White și Jet Black. Prețul de lansare este de 3.799 lei pentru versiunea cu stocare internă de 128 GB, de 4.099 lei pentru 256 GB, iar pentru varianta cu 512 GB stocare, prețul este de 4.699 lei pe site-ul oficial Samsung.