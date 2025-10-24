Salt Bank și Namirial oferă 1.500 de semnaturi electronice mini businessurilor din România

În perioada 29 iulie - 31 august 2025, Salt Bank a desfășurat programul Salt Business Club, lansat pentru a sprijini freelancerii și mini businessurile din România.

„Împreună cu pachetul business actualizat – zero costuri și 1% cashback – Salt își reconfirmă promisiunea de a oferi banking, dar cum vrei tu. De această dată, pentru cei care au ales calea antreprenoriatului”, a precizat Salt Bank, într-un comunicat oficial.

Banca digitală spune că programul Salt Business Club „s-a bucurat de un interes ridicat”: aproximativ 60% dintre clienții business ai băncii s-au înscris în program, majoritatea fiind SRL-uri și PFA-uri din domeniile IT, servicii și comerț.

Unul dintre beneficiile-cheie ale programului a fost accesul la semnătura electronică calificată, prin parteneriatul cu Namirial, lider global în soluții de încredere digitală.

Acest serviciu le permite antreprenorilor să semneze documente de oriunde, în siguranță, fără a mai fi necesară prezența fizică sau un token dedicat – semnătura la distanță fiind recunoscută oficial în toată Uniunea Europeană.

„Parteneriatul cu Salt Bank este încă o oportunitate pentru Namirial de a ne reafirma angajamentul de a sprijini antreprenorii și micile afaceri locale prin soluții digitale avansate de identificare video la distanță, semnătură electronică și arhivare electronică. Prin îmbinarea inovației tehnologice cu simplitatea în utilizare și conformitatea deplină cu cerințele legale, Namirial contribuie activ la consolidarea unui ecosistem digital sigur, eficient și competitiv în România” - Adrian Dinculescu, Managing Director, Namirial.

Semnătura digitală furnizată de Namirial poate fi folosită pentru:

• depunerea declarațiilor fiscale ANAF,

• transmiterea e-Factura,

• participarea la licitații publice (SEAP),

• semnarea documentelor în relația cu instituțiile publice.

„Știm cât de greu e să pornești sau să crești un business, mai ales când trebuie să le faci pe toate deodată. Cu Salt Business Club, am vrut să punem umărul la treabă și să oferim acces mai simplu la instrumente care te ajută să mergi mai departe. Clubul a fost gândit ca un program dedicat celor care au avut curajul să facă primul pas alături de noi. Iar acest pas contează pe termen lung: membrii care intră în club rămân parte din el” – Robert Anghel, Chief Business Officer, Salt Bank.

Perioada de înscriere s-a încheiat, iar antreprenorii se bucură deja de primele workshop-uri, urmând să primească în curând și restul pachetelor și serviciilor alese.

Programul le pune la dispoziția clienților înscriși, în funcție de opțiunile alese, pe lângă cele 1.500 de semnături electronice, și beneficii precum servicii cloud AWS, pachete de promovare și cursuri de strategie și scalare pentru mini businessuri.

Cu pachetul actualizat, contul business vine fără niciun cost pentru mini businessurile care au încasări lunare de minim 5.000 de lei. Înrolarea este complet digitală și durează doar câteva minute. Până la 31 decembrie 2025, utilizatorii primesc 1% cashback pentru plățile efectuate în supermarketuri, benzinării și pe servicii de marketing digital. În plus, contul oferă soluții practice, precum facturare gratuită și integrare directă cu SPV. Toate detaliile, împreună cu termenii și condițiile contului business, sunt disponibile AICI.