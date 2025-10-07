Salt Bank anunță investiții mai accesibile pentru clienți: Se poate începe cu 1 euro, direct din aplicația Salt

Banca digitală românească Salt Bank a anunțat, marți, că extinde gama de produse financiare disponibile în Salt Investments, oferind clienților acces la un instrument de investiții prin care au posibilitatea să investească „în unele dintre cele mai mari companii din lume, cu doar 1 euro”, direct din aplicație.

„De acum, investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street – sunt pentru toată lumea. Cu Salt Investments, poți începe să investești în unele dintre cele mai mari companii din lume cu doar 1 euro, direct din aplicația Salt Bank. Simplu, sigur și în ritmul tău”, anunță Salt Bank, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Ne-am dorit să aducem investițiile mai aproape de oameni, să nu mai pară ceva complicat sau greu de înțeles. Să fie pentru toți, atât pentru cei care fac primul pas, cât și pentru cei care știu deja drumul. Iar Salt Investments exact asta a devenit - o modalitate prin care oricine poate investi în ritmul său, alegând ce i se potrivește cel mai bine” - Gabriela Nistor, CEO Salt Bank.

Salt Bank extinde gama de produse financiare disponibile în Salt Investments și afirmă că oferă clienților acces la un instrument de investiții complet și ușor de folosit, în care își pot pune economiile „la lucru” fără birocrație, aplicații separate sau calcule fiscale complicate.

Salt Investments pune acum la dispoziție clienților, direct din aplicația Salt, încă două produse financiare, potrivite pentru nevoi și niveluri diferite de experiență: acțiuni internaționale și ETF-uri.

Cu această lansare, Salt Bank marchează o premieră pe piața locală: este prima bancă din România care oferă acces atât la piețele internaționale prin peste 500 de companii și ETF-uri, cât și la piața locală prin fonduri mutuale din România.

În plus, cu Salt Investments, clienții nu trebuie să își facă griji pentru plata taxelor pentru că banca gestionează întreg procesul. Salt face reținerea la sursă a taxelor și le plătește conform reglementărilor fiscale din România.

Prin investițiile în acțiuni, Salt Investments le oferă clienților mai mult decât un portofoliu digital – le oferă șansa de a fi parte din companiile în care cred. Mai exact, aceștia devin titulari ai acțiunilor și coproprietari ai companiilor în care investesc, pot participa la adunările generale și au un rol direct în procesul decizional, proporțional cu acțiunile deținute.

Piața locală de investiții este în creștere accelerată. Peste 760.000 de români investesc deja în fonduri mutuale, iar aproape 70% dintre investitori dețin acțiuni. În ultima perioadă, s-a observat și o creștere a apetitului pentru ETF-uri, tot mai mulți alegând instrumente mai ușor de accesat.

Românii investesc tot mai mult, dar caută simplitate, claritate și siguranță. De aceea, Salt Bank vine cu o soluție care face investițiile mai apropiate de oameni – ușor de înțeles, simplu de accesat și potrivite pentru orice ritm sau buget.

„Investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street. Cu Salt Investments, sunt pentru any street. Pentru oricine vrea să-și pună banii la lucru, indiferent de sumă sau experiență”- a declarat Robert Anghel, Chief Business Officer, Salt Bank.

Investițiile pot aduce creștere, dar vin mereu cu un grad de risc. De aceea, Salt Bank îi încurajează pe clienți să investească informat și responsabil, alegând produse potrivite obiectivelor și nivelului lor de confort. În aplicația Salt, transparența contează - utilizatorii pot accesa informații clare despre performanța fiecărui produs, nivelul de risc și posibilele pierderi afișează, pentru decizii asumate și echilibrate. Totuși, trebuie subliniat că performanțele trecute nu sunt o garanție pentru rezultatele viitoare.

Pentru detalii complete privind termenii și condițiile, accesați site-ul oficial al băncii.

Ce oferă Salt Investments: o variantă pentru fiecare tip de investitor

Pentru cei care preferă ca investițiile lor să fie gestionate de un administrator certificat care să urmărească piața și să ia decizii în timp real, Salt Investments oferă acces clienților la fondurile mutuale din România - o formă de investiție colectivă, în care mai mulți investitori pun bani la un loc.

Sumele sunt administrate de specialiști certificați, care analizează piața și iau decizii în timp real, direcționând investițiile către acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare. Fiecare participant deține o parte din portofoliul comun și obține rezultate în funcție de evoluția acestuia. Fondurile mutuale nu se tranzacționează în timp real la bursă, ci se cumpără și se vând prin intermediul aplicațiilor bancare, iar administratorul fondului alocă unitățile de fond.

ETF-urile (Exchange Traded Funds) combină principalele avantaje ale investițiilor: diversificare, flexibilitate și costuri reduse. Un ETF reunește într-un singur instrument mai multe acțiuni sau obligațiuni, oferind un portofoliu diversificat fără a fi nevoie de selectarea individuală a fiecărei companii.

Se tranzacționează la bursă, la fel ca o acțiune obișnuită, și oferă expunere la industrii, regiuni sau indici importanți la nivel global. Prin urmare, ETF-urile reprezintă o modalitate simplă, eficientă și cu costuri reduse de a investi în mai multe companii simultan.

Pentru cei care știu deja ce își doresc, Salt Investments oferă posibilitatea de a investi în acțiuni internaționale – instrumente care permit deținerea unei părți din companii mari, cunoscute la nivel global, și participarea directă la creșterea acestora. Prin achiziționarea unei acțiuni, investitorul devine coproprietar al companiei și beneficiază de evoluția acesteia în timp, fie prin creșterea valorii acțiunii, fie prin dividende, acolo unde acestea sunt oferite.