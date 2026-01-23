Salariul minim 2026: Informaţii ANAF referitoare la suma minimă neimpozabilă

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, din subordinea ANAF, a publicat, vineri, o serie de informații privind aplicarea sumei minime neimpozabile la salariul minim, în anul 2026.

Regionala ANAF explică art. III al O.U.G. nr. 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1203/2025.

În cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, pentru suma de 300 lei/lună din veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2026, respectiv pentru suma de 200 lei/lună din veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2026, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin act normativ, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)–(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fără a include contravaloarea tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, respectiv indemnizaţia de hrană, după caz, acordate potrivit legii, în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.300 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026, respectiv nivelul de 4.600 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 iulie 2026 – 31 decembrie 2026.

Suma de 300 lei, respectiv suma de 200 lei se diminuează în funcţie de:

a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunar(ă) din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, este menţinut(ă) la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin act normativ;

b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunar(e), după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;

c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

Reamintim că, în prezent, salariul minim brut este de 4.050 lei, iar de la 1 iulie 2026 ar urma să crească la 4.325 lei, inclusiv în firmele private.

În prezent, la salariul minim brut de 4.050 de lei, angajații primesc „în mână” un salariu net de 2.574 lei, aplicând scutirea de taxe pentru 300 de lei. Costul salarial complet suportat de angajator este de 4.134 lei.

De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim la 4.325 de lei și aplicarea sumei netaxabile de 200 de lei, angajații urmează să primească un salariu minim net de 2.699 lei, iar firmele ar suporta un cost salarial complet de 4.418 lei. Astfel, costul pentru firme ar crește cu 284 de lei de la 1 iulie 2026 față de 2025.