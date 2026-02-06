S-au vândut ca pâinea caldă acțiunile fabricii botoșonene Electro-Alfa, controlate de omul de afaceri Gheorghe Ciubotaru

Compania botoșăneană Electro-Alfa International, controlată de omul de afaceri Gheorghe Ciubotaru (69 ani), a anunțatm vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, închiderea anticipată a Ofertei Publice Inițiale (IPO) de vânzare de acțiuni nou emise, în vederea listării pe Bursa de Valori București în data de 3 martie 2026.

Inițial, fabrica de echipamente electrice și soluții pentru infrastructură energetică a lansat sesiunea de subscriere pentru perioada 2-11 februarie 2026, dar investitorii au expuizat oferta la jumătatea perioadei.

Cele 65.990.507 acțiuni nou emise, care au fost scoase la vânzare, reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor firmei. Prețurile au fost cuprinse în intervalul 8,35 lei - 8,85 lei pe acțiune. Investitorii individuali au avut de plată un preț fix de 8,85 lei pe acțiune. Valoarea IPO-ului a țintit un nivel superior de 584 de milioane de lei. Compania estima că va obține încasări nete de aproximativ 530 milioane lei (peste 100 milioane EUR), în urma majorării de capital, conform prospectului operațiunii.

Oferta publică a fost suprasubscrisă atât pe tranșa investitorilor instituționali, cât și pe cea a investitorilor de retail, ceea ce a condus la decizia de închidere anticipată la finalul sedintei de tranzacționare aferente ofertei publice din sistemul Bursei de Valori Bucuresti („BVB”) în data de 6 februarie 2026.

Decizia a fost luată împreună cu intermediarii implicați în ofertă, SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A.. La data acestui comunicat, tranșa de retail este suprasubscrisă la aproximativ 5800 %, cifră estimată înainte de închiderea BVB.

„Interesul crescut față de oferta noastră confirmă încrederea pieței de capital în modelul nostru de business și în strategia de dezvoltare a Electro-Alfa Internațional. Suntem recunoscători investitorilor pentru interesul acordat și privim listarea ca pe un pas important în consolidarea poziției noastre pe piața regională. Este o bornă de succes în evoluția companiei noastre și un moment unic și de referință pentru piața de capital din România, Electro-Alfa International fiind prima companie care închide anticipat oferta, în istoria recentă a Bursei de Valori București”, spune George Ciubotaru, vicepreședinte Consiliul de Administrație al firmei și fiul fondatorului.

Ca urmare a închiderii anticipate, în baza Prospectului aprobat de ASF și publicat pe website- ul companiei în secțiunea dedicată investitorilor, calendarul operațiunilor ulterioare este următorul:

Data la care se va anunța alocarea Acțiunilor Ofertei și factorul de alocare pro rata (în legătură cu Tranșa Investitorilor de Retail) și numărul final al Acțiunilor Oferite:

9 februarie 2026

Data Tranzacției: 10 februarie 2026

Data Decontării: 12 februarie 2026

Fondurile obținute în urma IPO vor fi utilizate, conform Prospectului, în principal pentru: extinderea capacităților de producție, investiții în tehnologii și digitalizare, dezvoltarea portofoliului de produse și servicii, precum și susținerea expansiunii pe piețele internaționale.

Acțiunile Electroalfa International urmează să fie listate pe Bursa de Valori București – piața principală - sub simbolul bursier EAI, în data estimată de 3 martie.

Cine este Electro-Alfa

Electro-Alfa International se prezintă drept „unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată de 32,49% în 2024”.

Compania are aproape 35 de ani de experiență în dezvoltarea de soluții pentru infrastructura energetică și industrială.

Firma operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare și producție la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, acoperind întregul lanț de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune, precum și în proiecte EPC (inginerie, achiziție si construcție) complexe.

Electro-Alfa dispune de patru unități de producție moderne în Botoșani, cu o suprafață de peste 25.000 mp, și a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură și industrie, inclusiv prin parteneriate internaționale.

Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil. RON, EBITDA de peste 100 mil. RON și un profitul brut de aproximativ 100 mil. RON, cu precizarea că acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.

În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, față de 435,8 mil. RON în 2023 și 259,2 mil. RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 mil. RON, în creștere fața de anii anteriori - 20 mil. RON în 2022 și 37,8 mil. RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 mil. RON în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 mil. RON în anul 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.

Firma avea 282 de angajați proprii la finalul anului 2024, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Acționariatul Societății este deținut astăzi în proporție de 80% de Gheorghe Ciubotaru și 20% de Electro-Alfa Management SRL. La rândul ei, Electro-Alfa Management SRL este deținută majoritar (51%) de Gheorghe Ciubotaru, iar fiul său, George Ciubotaru mai are 7,8% din această firmă, conform datelor de pe Termene.ro.