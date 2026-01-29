Fabrica românească Electro-Alfa vrea peste 100 milioane EUR: Prețul la care scoate acțiuni la vânzare, în oferta inițială. Descarcă prospectul de listare pe Bursa de la București

Producătorul botoșănean de echipamente electrice Electro-Alfa International, deținut de antreprenorul Gheorghe Ciubotaru (69 ani), a publicat, joi, prospectul de listare pe Bursa de Valori București, unde sunt stabilite prețurile și obiectivele sale pentru Oferta publică primara inițială de vânzare de acțiuni.

Conform documentului, Electro-Alfa scoate la vânzare 65.990.507 acțiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise de companie.

Prețurile sunt cuprinse în intervalul 8,35 lei - 8,85 lei pe acțiune. Investitorii individuali vor plăti un preț fix de 8,85 lei pe acțiune. Valoarea IPO-ului țintește un nivel superior de 584 de milioane de lei.

Compania estimează că va obține încasări nete de aproximativ 530 milioane lei (peste 100 milioane EUR), în urma operațiunii de majorare de capital.

Investitorii vor putea subscrie în cadrul ofertei inițiale în perioada 2-11 februarie 2026.

Electro-Alfa International se prezintă drept „unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată de 32,49% în 2024”.

Compania are aproape 35 de ani de experiență în dezvoltarea de soluții pentru infrastructura energetică și industrială.

Firma operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare și producție la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, acoperind întregul lanț de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune, precum și în proiecte EPC (inginerie, achiziție si construcție) complexe.

Electro-Alfa dispune de patru unități de producție moderne în Botoșani, cu o suprafață de peste 25.000 mp, și a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură și industrie, inclusiv prin parteneriate internaționale.

Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil. RON, EBITDA de peste 100 mil. RON și un profitul brut de aproximativ 100 mil. RON, cu precizarea că acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.

În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, față de 435,8 mil. RON în 2023 și 259,2 mil. RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 mil. RON, în creștere fața de anii anteriori - 20 mil. RON în 2022 și 37,8 mil. RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 mil. RON în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 mil. RON în anul 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.

Firma avea 282 de angajați proprii la finalul anului 2024, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Acționariatul Societății este deținut astăzi în proporție de 80% de Gheorghe Ciubotaru și 20% de Electro-Alfa Management SRL. La rândul ei, Electro-Alfa Management SRL este deținută majoritar (51%) de Gheorghe Ciubotaru, iar fiul său, George Ciubotaru mai are 7,8% din această firmă, conform datelor de pe Termene.ro.