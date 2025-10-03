RoPay și RoPay Alias în BT Pay: transferuri instant prin cod QR și număr de telefon 

Banca Transilvania integrează în aplicația BT Pay funcționalitățile RoPay și RoPay Alias, oferind clienților o nouă modalitate de transfer direct de pe telefon, fără a fi nevoie de IBAN, potrivit unui comunicat de presă.

Prin RoPay, clienții persoane fizice pot transfera bani prin scanarea codului QR, facilitând astfel transferurile între persoane aflate față în față, iar prin RoPay Alias, aceștia pot trimite bani pe baza numărului de telefon - instant, gratuit, 24/7.

Cele două opțiuni sunt disponibile în aplicația BT Pay, prin accesarea meniului Conturi, iar mai multe detalii despre acestea pot fi consultate pe platforma online Întreb BT și pe site-ul BT, folosind opțiunea AI Search.

Noile funcționalități ale aplicației BT Pay sunt lansate datorită aderării Băncii Transilvania la sistemul național de plăți instant RoPay, dezvoltat de TRANSFOND, în parteneriat cu Asociația Română a Băncilor.

Banca Transilvania, alături de alte bănci care au aderat la sistemul RoPay, contribuie la dezvoltarea serviciului național de plăți instant, prin care transferurile între bănci devin mai simple.

Articol susținut de Banca Transilvania