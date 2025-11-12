România are grafit, „elementul în jurul căruia se desfășoară lupta pe controlul inteligenței artificiale” – ministru

România este una dintre puținele țări care dețin zăcăminte de grafit, „elementul în jurul căruia se desfășoară lupta pe controlul inteligenței artificiale”, dar țara noastră trebuie să atragă investitori care au tehnologia pentru valorificarea mineralului în domeniul AI, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Radu Miruță.

„Vor exista investiții în grafit, pentru că este elementul în jurul căruia se desfășoară lupta pe controlul inteligenței artificiale. Este un subiect de interes major pentru tot Globul. Limita acestui control nu este la sumele de bani pe care o companie multinațională o poate plăti pentru niște ingineri inteligenți, ci limita este la materia primă, care se numește grafen, care se obține prin exfolierea grafitului, care în Europa este în două locuri, care în România este într-un singur loc și pe care România are obligația să-l fructifice”- a spus Miruță, într-o conferință de presă.

Licența de extragere a grafitului în România revine statului român, dar mai departe Ministerul Economiei dorește investitori care dețin tehnologia pentru valorificarea mineralului, pentru că „procesul de exfoliere a grafitului nu este unul suveranist, este unul cu o tehnologie de ultimă generație”.

„Am promovat o hotărâre de guvern prin care licența a fost dată unei societăți a statului român, nu unui operator privat. Analizăm toate condițiile comerciale, astfel încât să fructificăm la prețul corect și la importanța strategică adevărată acest mineral. Pentru asta, analizăm ce poate face, maxim, statul român singur. Procesul de exfoliere a grafitului nu este unul suveranist, este unul cu o tehnologie de ultimă generație, pe care România nu o are, pe care aproape nimeni nu o are în lumea asta. Cei care o au sunt interesați să o vândă scump sau să o dea strategic, dar cei care au tehnologia nu au mineralul. Noi avem mineralul, dar nu avem tehnologia. Și undeva trebuie să ne întâlnim la mijloc”- a afirmat Radu Miruță.