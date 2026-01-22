România are cel mai mic procent de tineri care lucrează în perioada studiilor, dintre țările UE (Eurostat)

România are cel mai mic procent din UE al tinerilor care lucrează în perioada studiilor (2,4%), țara noastră fiind urmată de Grecia (6%) și Croația (6,4%), arată barometrul Eurostat, într-un raport despre forța de muncă aferentă anului 2024.

Potrivit statisticilor, 25,4 % dintre tinerii europeni (15-29 de ani) erau angajați în cadrul educației formale. 71,4 % dintre tineri au rămas în afara forței de muncă, iar 3,2 % erau șomeri (disponibili pentru ocuparea unui loc de muncă și în căutarea activă a unui loc de muncă) în timpul educației formale.

Țările de Jos (74,3 %), Danemarca (56,4 %) și Germania (45,8 %) au înregistrat cele mai mari ponderi ale tinerilor care lucrează și studiază simultan.

Cele mai mari ponderi ale tinerilor șomeri din învățământul formal, care erau disponibili pentru ocuparea unui loc de muncă și care căutau în mod activ un loc de muncă, au fost înregistrate în Suedia (14,1 %), Finlanda (10,0 %) și Danemarca (9,6 %). La celălalt capăt al scalei, România (0,6 %), Croația, Cehia și Ungaria (fiecare 0,8 %) au înregistrat mai puțin de 1 % dintre tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă.

Diferențele între femei și bărbați

Tot datele Eurostat mai arată că în rândul tinerilor bărbații și femeile participă diferit.

Astfel, în rândul grupei de vârstă 15-19 ani, 74,4 % dintre femei și 70,4 % dintre bărbați rămân în afara forței de muncă în timpul educației, ceea ce arată că aceștia se concentrează în principal pe educație în primii ani de viață.

Pe măsură ce aceștia îmbătrânesc și ajung la grupa de vârstă 20-24 de ani, proporția din afara forței de muncă scade la 30,9 % pentru femei și la 24,8 % pentru bărbați, ceea ce indică o mai mare integrare pe piața forței de muncă, alături de activitățile educaționale.

În acest grup, procentul tinerilor angajați în timpul educației a fost de 19,6% pentru femei și 17,0% pentru bărbați.

În grupa de vârstă 25-29 de ani, ocuparea forței de muncă a atins 62,0 % pentru femei și 71,9 % pentru bărbați. În acest caz, ponderea femeilor în afara forței de muncă și în afara educației formale (16,2 %) a fost mai mare decât cea a bărbaților (6,9 %).

Concluzia: femeile tind să participe mai mult la educația formală decât bărbații. Cu toate acestea, atunci când nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, este mai puțin probabil ca aceștia să fie angajați sau să își caute un loc de muncă, după cum o arată ratele mai scăzute de ocupare a forței de muncă și ponderea mai mare a inactivității în comparație cu bărbații.



















