ROCA Investments devine acționar minoritar într-un grup energetic românesc

Fondul de investiții ROCA Investments devine acționar minoritar în grupul energetic Adrem, cu o participație de 20% din acțiuni, tranzacția fiind avizată de Consiliul Concurenței, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Prezența ROCA Investments în structura de acționariat va susține accelerarea planurilor strategice de dezvoltare și scalare ale Adrem. Investițiile vor fi direcționate, în principal, către extinderea și diversificarea proiectelor de tip EPC (Engineering, Procurement, and Construction), dezvoltarea infrastructurii pentru energie regenerabilă și digitalizarea rețelelor electrice.

Prin aceste inițiative, grupul va crea noi oportunități de creștere, contribuind la modernizarea sistemului energetic și la consolidarea securității energetice a României.

„Viitorul României depinde de puterea sectoarelor sale strategice. Infrastructura energetică este unul dintre cele mai importante, iar investiția ROCA Investments în Adrem reprezintă un pas decisiv către consolidarea acestui domeniu. Parteneriatul cu Corneliu Bodea înseamnă alăturarea experienței și energiei echipei noastre unui lider național vizionar, pentru a construi împreună un sector vital pentru țară”, declară Rudi Vizental, CEO și co-fondator ROCA Investments.

„Intrarea în acționariat a ROCA Investments susține obiectivul Adrem de a atrage capital local pentru dezvoltarea accelerată a grupului, ce va fi condus în continuare de echipa actuală de management. Este un pas important către consolidarea unei povești de succes românești, care își propune în continuare să fie un exemplu de performanță în piața locală”, adaugă Corneliu Bodea, CEO, Adrem.

Cu un model investițional unic în România, de tip buy and build, ROCA Investments își propune să contribuie la creșterea companiilor românești cu potențial regional și internațional prin investiții strategice și soluții orientate spre rezultate.

În șapte ani, compania a investit în peste 20 de afaceri antreprenoriale locale și a realizat exituri de succes precum Romcargo, Frigotehnica și, recent, Artesana. Filosofia ROCA Investments are la bază parteneriate puternice, transparență și un angajament ferm de a genera impact real și durabil în mediul antreprenorial românesc.

Fondat în 1992 ca o afacere de familie cu 100% capital românesc, grupul Adrem numără astăzi peste 1.600 de angajați și o rețea de peste 30 de sedii la nivel național. Recunoscut pentru soluțiile și serviciile dedicate domeniului energetic, grupul gestionează o arie extinsă de activități, de la proiecte complexe de antreprenoriat general pentru clienți B2B, până la la proiecte de eficiență energetică pentru clienți B2C.

Adrem asigură lucrări de dezvoltare, modernizare, digitalizare și mentenanță a rețelelor electrice, precum și managementul contorizării inteligente. Totodată, grupul dezvoltă și oferă soluții la cheie de eficientizare și consum inteligent, dedicate segmentelor B2B și B2C, precum sisteme fotovoltaice, soluții de stocare, pompe de căldură și stații de încărcare ale autovehiculelor electrice.