Rezumatele video din instrumentul AI NotebookLM (Google), disponibile acum și în limba română

Instrumentul de inteligență artificială dezvoltat de Google care înlesnește înțelegerea rapidă a documentelor complexe, NotebookLM, primește o actualizare, care extinde rezumatele video (Video Overviews) la 80 de limbi în total, printre care și limba română.

Prezentările video sunt acum disponibile în 80 de limbi la nivel global, printre care și româna, iar funcția de rezumat audio (Audio Overviews) sunt actualizate pentru a fi mai cuprinzătoare și mai aprofundate.

Audio-ul generat în alte limbi decât engleza va reflecta acum „experiența bogată și detaliată a versiunii în limba engleză”, scrie Google într-o postare pe blog.

NotebookLM reprezintă o soluție avansată ce integrează inteligența artificială pentru a optimiza procesul de lucru cu informații diverse. Prin simpla încărcare a documentelor relevante, indiferent de formatul acestora (e.g., fișiere PDF, articole online), NotebookLM efectuează o analiză detaliată a conținutului.

Ulterior, utilizatorii pot adresa întrebări specifice, obține sinteze concise și chiar genera perspective inovatoare, fundamentate pe informațiile procesate. În esență, NotebookLM se constituie într-un asistent personal dedicat activităților de cercetare și analiză, permițând extragerea eficientă a informațiilor esențiale din volume considerabile de text, printr-o interfață intuitivă și un flux de lucru accelerat.

Acesta a fost extins în limba română la finalul lunii aprilie a acestui an.