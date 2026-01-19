Revolut va permite utilizatorilor europeni să plătească direct prin platformele de comerț cu agenți de inteligență artificială

Fintech-ul Revolut, care are peste 4,5 milioane de clienți din România, a anunțat, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că va permite finalizarea plăților cu Revolut Pay pe toate platformele de comerț cu agenți AI din Marea Britanie și Spațiul Economic European.

Revolut spune că metoda lor de plată devine una dintre primele din UE compatibile cu Agent Payments Protocol, sau AP2, de la Google.

AP2 este un protocol dezvoltat de companii de top din domeniul plăților și al tehnologiei care permite inițierea și efectuarea de tranzacții realizate de agenți de inteligență artificială (IA) între diverse platforme. În concordanță cu regulile și standardele industriei, protocolul stabilește un cadru independent pentru ca utilizatorii, comercianții și furnizorii de servicii de plăți să facă tranzacții cu încredere, utilizând toate tipurile de metode de plată.

„Noi intenționăm să ducem industria dincolo de modelul click-and-pay într-o lume unde un asistent IA face toată operațiunea de checkout în locul tău. Integrând Revolut Pay în comerțul agentic, intenționăm să le oferim clienților noștri cele mai sigure și mai plăcute experiențe atunci când folosesc tranzacții bazate pe IA”, a declarat Alex Codina, General Manager Revolut Acquiring.

„În viitor, comerțul digital se va baza pe încredere, securitate și viteză. Prin valorificarea protocolului AP2 al Google, Revolut va elimina bătăile de cap pentru cei care fac cumpărături asistate de IA”, a declarat Tara Brady, Președinte Google Cloud EMEA.

Noua integrare vine la puțin timp după ce Revolut a anunțat o nouă funcție pentru combaterea înșelăciunilor prin apeluri care folosesc voci deepfake, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Fondată în anul 2015, la Londra, de Nikolai Storonsky, un antreprenor de origine rusă, și Vlad Yatsenko, un programator originar din Ucraina, Revolut a marcat în 2024 al patrulea său an consecutiv pe profit.

Revolut spune că a ajuns la o bază de 65 de milioane de clienți la nivel internațional.

Compania financiară funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.