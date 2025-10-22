Revin fondurile europene de 150 milioane EUR pentru eoliene și panouri solare, la ferme și firme de procesare agro-alimentară

Fermierii și antreprenorii români din sectorul procesării agro-alimentare vor putea obține noi finanțări în valoare totală de 150 de milioane de euro, pentru panouri solare și generatoare eoliene de curent electric, în cadrul unei noi sesiuni de fonduri europene, scoase în consultare publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

AFIR a publicat în dezbatere proiectul de Ghid alsolicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Consultarea publică pentru această linie de finanțare se va desfășura pe o perioadă de 15 zile calendaristice, de la data publicării pe site, respectiv 16 octombrie 2025. Propunerile sau observațiile privind modificarea sau completarea Ghidului solicitantului supus dezbaterii publice se pot transmite pe adresa de e-mail elena.filip@madr.ro.

Astfel, se va pune la bătaie o nouă alocare de 150 de milioane de euro, din fonduri europene (prin Fondul pentru Modernizare) și de la bugetul de stat, pentru sesiunea 2025-2026.

Firmele din sectoarele agriculturii și al procesării alimentare vor putea obține ajutoare de stat în limita următoarelor valori pe MW instalat, astfel:

- Pentru energie eoliană:

700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv;

700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW;

- Pentru energie solară:

650.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv;

550.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Se finanțează 100% cheltuielile eligibile.

Proiectele urmăresc investiții în energie verde pentru propriul consum al business-urilor din agricultură și industria alimentară.

Beneficiarii eligibili prin Schema de Energie sunt întreprinderile din sectorul agricol sau al industriei alimentare, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și organizațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare. Prin intermediul acestei scheme de sprijin, primesc finanțare proiectele care au ca obiectiv realizarea capacităților noi de producere energie electrică pentru autoconsum (sub sau peste 1 MW) din surse solare și eoliene, cu sau fără stocare.

Fermierii și antreprenorii din sectorul procesării vor primi finanțarea pentru înființarea de unități noi. Ei NU pot solicita finanțarea pentru proiectele de investiții care înlocuiesc capacități mai vechi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară și eoliană, proiectele ce vizează extinderi ale capacităților existente și nici pentru proiectele care au prevăzut un autoconsum mai mic de 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată, a precizat AFIR.