Rețeaua de fertilizare „in vitro” Embryos cumpără centrul Calla din Oradea

FOTO: Centrul Calla din Oradea
Grupul estimează că peste 2.000 de cupluri vor beneficia de tratament în 2025

Embryos, una dintre clinicile de fertilizare in vitro care face parte din grupul Integral Capital, anunță achiziția Centrului de diagnostic și tratament al infertilității Calla, din Oradea. Centrul funcționează de circa 13 ani și oferă servicii de obstretică, ginecologie și reproducere umană asistată. 

Compania Embryos și-a început expansiunea în 2025, prin deschiderea unei clinici satelit la Buzău și achiziția Adella Clinic din Sofia (Bulgaria). 

Potrivit unui comunicat de presă transmis StartupCafe, rețeaua Embryos gestionează în prezent „cea mai mare echipă medicală supra specializată în fertilizare in vitro (FIV) din România”. În 2024, a obținut rate de succes „semnificativ peste media europeană”.

Cifra de afaceri a grupului de clinici FIV (București, Sofia, Oradea și Buzău) este estimată să depășească 15 milioane de euro în 2025, iar numărul cuplurilor care vor beneficia de tratament va depăși 2.000.

Extinderea rețelei va continua cu alte orașe din România și din sud-estul Europei, mai anunță compania.

