Rețeaua MINA, de muzee de artă imersivă, se extinde la nivel național și internațional și lansează modelul de franciză. Cât costă

MINA (Museum of Immersive New Art) cel mai mare centru de artă digitală și imersivă din Europa de Sud-Est, marchează doi ani de la deschidere prin lansarea unui nou spațiu permanent la Iași, pe 25 septembrie 2025, inaugurarea primei locații internaționale, la Sofia, și lansarea unui model de franciză pentru locații, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Rețeaua MINA s-a transformat într-un reper cultural și educațional, prin spații permanente deschise la București (2023), Cluj (2024), Sofia (august 2025) și, în curând, Iași (septembrie 2025), dar și prin circuitul itinerant MINA Pop-Up.

MINA Kids

Din 2023 și până astăzi, rețeaua a atras peste 800.000 vizitatori, iar MINA estimează că va depăși pragul de 1.000.000 vizitatori anual, odată cu noile deschideri.

„Suntem mândri să anunțăm că, odată cu deschiderea Iașiului și extinderea la Sofia, modelul nostru este pregătit să treacă la nivelul următor: franciza internațională. În mai puțin de doi ani, am demonstrat că arta digitală poate atrage sute de mii de oameni, poate aduce împreună comunități și poate crea un nou tip de consum cultural. Iar acum, suntem pregătiți să ducem această experiență în cât mai multe orașe din lume”, au transmis co-fondatorii MINA, Mădălina Ivașcu, Andrei Nistor și Sorina Topceanu, în comunicat.

Sursă: MINA

Formatele de franciză MINA

Rețeaua pune la dispoziția investitorilor și partenerilor interesați mai multe formate de franciză, de la spații compacte, până la modele flagship cu zonă imersivă, instalații și MINA Kids. Costurile variază între 500.000 și 2,5 milioane EUR, în funcție de dimensiune și configurație. În prezent, rețeaua de muzee se află în discuții avansate cu mai mulți potențiali francizori din Europa și Asia.

Fiecare franciză beneficiază de know-how complet: concept arhitectural modular, kit de brand premiat Red Dot Design Award, training operațional și acces la biblioteca de spectacole imersive originale produse de MINA Studios. Acestea acoperă teme de la artă și istorie până la știință și natură, cu noi lansări în fiecare trimestru.

Sursă: MINA

Pe lângă franciză, MINA Studios a început deja licențierea internațională a show-urilor originale. Producția Dinozaurii este proiectată într-un spațiu imersiv din Dublin, iar Van Gogh – The Immersive Show se află în discuții pentru a fi lansat într-un centru cultural din China.

MINA este membru în Immersive Center Alliance, rețeaua internațională care reunește cele mai importante spații de artă imersivă din lume, asigurând schimburi de know-how, acces la producții internaționale și standarde ridicate de calitate.