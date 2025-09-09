Rețeaua medicală MedLife a reunit antreprenori români pe Via Transilvanica

Compania românească de servicii medicale private MedLife a reunit antreprenori și lideri de afaceri români pe Via Transilvanica, în cadrul unui eveniment al Fundației Romanian Business Leaders (RBL), potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Inițiativa #DrumulCareUnește s-a încheiat weekendul trecut cu segmentul Axente Sever - Bazna - Moșna – Biertan.

În cadrul campaniei „Sănătatea e plăcere”, Lucian Andrușcă (Preh), Dan Șerban (Ejobs), Crina Suciu (Systema Certificări) și Rodica Istrate (Zega Software) au pornit într-o drumeție de 72 km, alături de alți nouă lideri de business și antreprenori. Timp de trei zile, participanții au descoperit că provocarea nu a fost doar distanța, ci și oportunitatea de a colabora, de a împărtăși idei.

„De peste trei decenii, MedLife este alături de antreprenorii români, susținând comunitatea de business și promovând sănătatea ca stil de viață. Parteneriatul cu RBL pe Via Transilvanica și premiile oferite prin abonamentele Level Up au fost gândite să încurajeze participanții să își păstreze energia și echilibrul zi de zi, să colaboreze eficient și să transforme fiecare provocare într-o oportunitate de creștere personală și profesională.”, a declarat Laurențiu Giușcă, Corporate Director MedLife.

Experiența de pe Via Transilvanica a demonstrat că mișcarea, colaborarea și schimbul de experiențe sunt cheia unui leadership autentic și a echipelor unite, spune firma medicală.