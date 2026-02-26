Consiliile locale pot decide interzicerea sălilor de jocuri de noroc în localitate sau anumite zone- descarcă OUG 7/2026, publicată în Monitorul Oficial

Consiliile locale pot decide interzicerea sălilor de jocuri de noroc în localitate sau în anumite zone ale acesteia, ori, dimpotrivă, pot autoriza aceste activități în schimbul unei taxe pentru a face rost de bani la bugetele locale, conform Ordonanței de urgență 7/2026, publicate în Monitorul Oficial de miercuri.

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, astfel:

Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot sau nu desfășura activități de jocuri de noroc.

În cazul în care consiliul local decide ca pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă să se desfășoare activități de jocuri de noroc, acestea sunt condiționate de obținerea, în prealabil, a autorizației anuale de funcționare.

În vederea obținerii autorizației de funcționare operatorul economic depune copii de pe licența de organizare a jocurilor de noroc și documente cu privire la spațiul propus pentru organizarea activității. Autorizația de funcționare se acordă sau se respinge prin hotărâre a consiliului local, pe baza criteriilor stabilite prin regulament propriu, cu respectarea priorităților de dezvoltare locală, a normelor de protecție a ordinii și a sănătății și siguranței publice.

Autoritatea administrației publice locale stabilește, prin hotărâre a consiliului local:

a) zonele în care activitățile de jocuri de noroc pot fi desfășurate;

b) cuantumul taxei locale datorate pentru obținerea autorizației de funcționare, calculată în funcție de suprafața, exprimată în metri pătrați, a spațiului în care se desfășoară activitatea. Taxa locală anuală pentru jocurile de noroc se achită în termen de 30 de zile de la emiterea autorizației de funcționare.

Hotărârea consiliului local privind jocurile de noroc se aduce la cunoștința publicului prin afișare pe pagina de internet a autorității administrației publice locale și prin celelalte mijloace de publicitate prevăzute de lege.

Operatorul de jocuri de noroc licențiat este organizatorul de jocuri de noroc, respectiv persoana juridică care a obținut licență de organizare a jocurilor de noroc, autorizație de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, precum și autorizație de funcționare locală de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Pentru jocurile de noroc, este obligatorie deținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc. În cazul desfășurării activității în locații fizice, este necesară și deținerea autorizației de funcționare eliberate de autoritatea administrației publice locale competente.

Sălile de jocuri de noroc trebuie să aibă licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, dar și autorizație de funcționare eliberată de autoritatea administrației publice locale.

Licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului economic care le-a obținut să desfășoare activitatea pe întreg teritoriul României, fără a fi necesară obținerea de autorizații, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licențe din partea altor autorități. Desfășurarea efectivă a activității în locații fizice este condiționată, după caz, de obținerea autorizației de funcționare locală, eliberate de autoritatea administrației publice locale competente, potrivit legii.

Anterior începerii activității pe raza unei localități, operatorul economic licențiat va informa, în termen de 5 zile, prin adresă, autoritatea administrației publice locale competente despre începerea activității, comunicând data începerii activității și transmițând copii de pe licența și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condițiile referitoare la regulamentele de joc și regulamentele interne în vederea acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și obligațiile care le revin organizatorilor în vederea menținerii valabilității acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a ordonanței.

Interzicerea graduală a sălilor de jocuri de noroc

Primarul din Slatina, Mario de Mezzo, a anunțat că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea activităților de jocuri de noroc în localitate. Contactat de HotNews, edilul a explicat că măsura va intra gradual în aplicare întrucât actualele săli de jocuri funcționează în baza unei licențe ONJN care are valabilitate maximă de un an, iar când aceasta va expira, primăria nu va da o nouă autorizație.

„Primul pas este o hotărâre de Consiliu Local care interzice jocurile de noroc în Slatina. A doua etapă va dura un an de zile. Toate sălile de jocuri sunt astăzi autorizate de ONJN. Această autorizație are o valabilitate de un an. Pe măsură ce aceste autorizații expiră, operatorii ar trebui să vină la primărie să se autorizeze. Primăria va interzice prin hotărâre de Consiliu Local și ei vor trebui să închidă”, a declarat de Mezzo.

Și primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat că va aplica restricții stricte în oraș, dar nu a oferit detalii concrete despre acestea.

OUG 7 este la pagina 9 din document: