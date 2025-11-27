Ministrul Finanțelor: Înclin ca TVA în HoReCa să rămână 11% în 2026, dar trebuie confirmat în coaliție

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi, că înclină pentru menținerea TVA în HoReCa la 11% și în anul 2026, în contextul creșterii veniturilor din acest impozit aplicat sectorului ospitalității, dar o decizie va fi luată de politicienii din coaliția de guvernare.

„În privința TVA-ului la HoReCa, există analiza, veniturile au crescut. Această analiză o vom discuta în Guvern și vom anunța o decizie în privința TVA la HoReCa. Voi susține și înclin să rămână cota pentru HoReCa de 11% în 2026, dar acest lucru va trebui confirmat în coaliție” - a spus Nazare, chestionat de StartupCafe.ro, într-o conferință.

La general, „TVA-ul colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde (lei), care este cel mai mare nivel din cursul anului 2025, cu un plus față de anul trecut de 2,4 miliarde și un plus față de septembrie de 1,4 miliarde”, a mai spus el.

Reamintim că de la 1 august 2025, TVA în HoReCa a fost crescut de la 9% la 11%, dar Guvernul a anunțat că analizează și posibilitatea creșterii până la 21% cât este cota standard de TVA, în funcție de gradul de colectare din domeniu.

Patronii români din HoReCa, reuniți în toate cele trei federații patronale reprezentative în acest domeniu, s-au coalizat pentru a cere Guvernului Bolojan să mențină actuala cotă de TVA de 11% pentru sectorul ospitalității, în condițiile în care executivul a spus că va analiza posibilitatea de a impune cota standard de TVA de 21% în domeniu.

„Este cod roșu pentru turism și HoReCa. În condițiile actuale, o astfel de măsură nu doar că ar descuraja investițiile, dar ar afecta competitivitatea României în raport cu țările vecine care mențin cote reduse de TVA” - se arată într-un mesaj comun, transmis pe 24 septembrie 2025, de cele 3 organizații de patroni HoReCa: FPIOR, HORA și FIHR.

