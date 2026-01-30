Purcari, ofertă pentru achiziția producătorului de vinuri SERVE Ceptura

Purcari Wineries a anunțat vineri, 30 ianuarie, că a depus o ofertă pentru achiziția integrală a SERVE Ceptura SRL - producător de vinuri situat în comuna Ceptura (Prahova), informează News.ro.

Tranzacția ar include părți sociale (share deal), vii, terenuri suplimentare disponibile pentru plantare, facilități și echipamente de producție, stocuri de vin și branduri.

Compania precizează însă că semnarea ofertei „indicative” nu constituie un angajament de finalizare a tranzacţiei.

„Această achiziţie reprezintă un pas firesc în consolidarea prezenţei Purcari în prestigioasa regiune viticolă Dealu Mare. Ne creşte suprafaţa de viţă-de-vie cu aproximativ 60 de hectare şi adaugă capacitate de producţie complementară. Proximitatea cramei SERVE din Ceptura, situată la doar 1,5 km de Crama noastră Ceptura, permite sinergii operaţionale imediate, o eficienţă îmbunătăţită pe întreg lanţ valoric şi consolidează platforma Purcari din Dealu Mare”, a declarat Victor Bostan, fondatorul Purcari Wineries Group.

Finalizarea rămâne condiţionată de negocierea şi semnarea documentelor finale ale tranzacţiei, precum şi de obţinerea tuturor aprobărilor corporative şi de reglementare necesare, inclusiv obţinerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) din România.

Fondată în 1994 de Contele Guy de Poix şi Mihaela Tyrel de POIX, SERVE Ceptura SRL este prima cramă privată din România înfiinţată după 1989 şi un producător de vin bine recunoscut, situat în comuna Ceptura, DOC Dealu mare, cea mai renumită regiune viticolă a României. SERVE Ceptura SRL gestionează aproximativ 60 de hectare de vii şi produce circa 0,5 milioane de sticle anual.

Purcari Wineries Public Company Limited are o capitalizare de peste 800 milioane lei.

Deține brandurile: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza şi Angel’s Estate.

Este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri şi brandy din regiunea Europei Centrale şi de Est.

Grupul gestionează aproximativ 1.850 hectare de podgorii şi operează şapte platforme de producţie în România, Moldova şi Bulgaria.

Purcari Wineries este lider pe segmentul vinurilor Premium din România şi cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrând în peste 40 de ţări. Din februarie 2018, grupul este listat la Bursa de Valori Bucureşti cu simbolul WINE.

















