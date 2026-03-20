FOTO Magazinul de ochelari prin care colosul mondial EssilorLuxottica face „primul pas strategic” pe piața românească

EssilorLuxottica, lider global în industria opticii, intră mai vizibil pe piața din România cu un nou concept de retail care mută accentul din zona de vânzare de produse în cea de servicii și tehnologie. Grupul, care controlează local o rețea de 96 de magazine și peste 500 de angajați, testează la București un format în care clienții nu doar își aleg ochelarii, ci beneficiază de evaluări avansate ale vederii, inclusiv pentru depistarea timpurie a miopiei, și de suport ghidat pentru utilizarea lentilelor de contact.

Primul semnal: magazin reinventat la Băneasa

Primul pas vizibil din această strategie este redeschiderea magazinului OPTIblu din Galeria Feeria (Băneasa Shopping City), într-un format complet reinventat.

Spațiul aduce în premieră pe piața locală un concept de retail optic dezvoltat la nivelul grupului EssilorLuxottica și deja validat pe alte piețe, în care experiența clientului este construită în jurul tehnologiei și consultanței specializate.

Mișcarea vine după integrarea Optical Investment Group în EssilorLuxottica, începând cu 2025, și indică o accelerare a investițiilor locale.

De la magazin de ochelari la hub de servicii optice

Noul model schimbă logica clasică de retail optic, mutând accentul din zona de produs în zona de servicii și diagnostic.

Magazinul integrează o infrastructură extinsă de echipamente optometrice, selectate conform standardelor internaționale, unele dintre ele rar întâlnite în România. În acest context, procesul de alegere a ochelarilor devine unul ghidat de date și analize, nu doar de preferințe estetice.

Un exemplu este Myopia Expert 700, echipament utilizat pentru depistarea timpurie a miopiei, în special la copii, dar și pentru monitorizarea evoluției acesteia și evaluarea tratamentelor de control. Practic, retailerul intră și în zona de prevenție și management al afecțiunilor de vedere, nu doar în cea de vânzare.

Miză pe eficiență operațională și volum

Dincolo de componenta tehnologică, magazinul este gândit și pentru eficiență. Cu mai mulți optometriști și mai multe echipamente pentru măsurarea dioptriilor, unitatea poate deservi simultan mai mulți clienți, reducând timpii de așteptare.

Această organizare permite inclusiv scenarii de „fast service”, cum ar fi schimbarea rapidă a ochelarilor, un avantaj competitiv într-o piață în care viteza începe să conteze la fel de mult ca prețul.

Extindere pe verticală: lentile de contact și educarea clientului

Magazinul include și o zonă dedicată lentilelor de contact, unde clienții aflați la prima utilizare sunt ghidați în procesul de aplicare și utilizare.

Prin această componentă, retailerul încearcă să crească adopția unei categorii de produse care necesită suport suplimentar și să își extindă relația cu clientul dincolo de achiziția punctuală.

Poziționare pe segmentul premium și repoziționarea pieței

Noul concept poziționează OPTIblu în segmentul medium-high, cu accent pe tehnologii premium, branduri internaționale și servicii personalizate.

Strategia EssilorLuxottica sugerează o repoziționare a pieței locale de optică, în care competiția se mută din zona de preț către experiență, tehnologie și servicii integrate.

Magazinul din Băneasa devine astfel un test pentru un model care ar putea fi extins în rețeaua de 96 de unități din România, pe o piață fragmentată, dar cu potențial de creștere, în special pe segmentul serviciilor optice avansate.