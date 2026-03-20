Amazon a cumpărat un startup elvețian de roboți

Gigantul american Amazon a achiziționat startup-ul elvețian RIVR Technologies AG, un spin-off al ETH Zurich, una dintre cele mai bune universități tehnice din lume, care îi are printre absolvenți pe Albert Einstein. Mișcarea arată interesul constant al companiei lui Jeff Bezos pentru automatizarea livrărilor.

Tranzacția vine la doi ani după o investiție inițială și vizează integrarea tehnologiei dezvoltate de startup în operațiunile logistice ale Amazon, scrie venturelab.swiss.

RIVR, inclus în topul startup-urilor promițătoare din Elveția, a dezvoltat roboți quadrupedali capabili să se deplaseze în medii urbane complexe. Aceștia pot merge, rula, se pot ridica pe două „picioare” și pot manipula colete folosind mecanisme speciale cu roți. Roboții sunt deja utilizați în mai multe țări, în cadrul unor operațiuni de livrare.

Compania lucrează în zona de „General Physical AI”, concentrându-se pe utilizarea roboticii pentru livrările de ultim kilometru.

În practică, o parte semnificativă din timpul curierilor este consumată pe distanțe scurte, între vehicul și ușa clientului, mai ales în cazul livrărilor multiple din aceeași zonă. Robotul dezvoltat de RIVR este gândit ca un sistem autonom care preia aceste sarcini repetitive, cu scopul de a reduce efortul fizic și de a crește eficiența livrărilor.

Relația dintre cele două companii nu este una nouă. În 2024, Jeff Bezos, prin Amazon Industrial Innovation Fund, a participat la o rundă de finanțare de 22 de milioane de dolari în RIVR. Prin achiziția integrală, Amazon poate integra direct tehnologia în infrastructura sa.

Tranzacția consolidează și poziția Elveției în domeniul roboticii și inteligenței artificiale. Amazon a mai investit în regiune, inclusiv în startup-ul Algorized din Lausanne, care dezvoltă tehnologii ce permit roboților să opereze în medii complexe, inclusiv în condiții de vizibilitate redusă sau cu obstacole.

Achiziția RIVR arată modul în care tehnologii dezvoltate în mediul academic ajung rapid în aplicații comerciale, în special în logistică, unde automatizarea poate influența direct eficiența operațională.