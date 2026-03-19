Din seria „ce mai fac cei din ANAF”: Firmă înființată în 2025, trecută de la micro la impozit pe profit fiindcă nu și-a depus situațiile financiare pe 2024 (expert contabil) 

Un expert contabil a semnalat pe Facebook că o firmă înființată în martie 2025 a fost trecută de ANAF de la regimul pentru microîntreprinderi la impozit pe profit pentru că nu și-ar fi depus situațiile financiare pentru 2024, deși societatea nu exista în acel an și, prin urmare, nu avea ce documente să depună.

„Ce mai fac cei din ANAF? Schimbă vectorul fiscal la firme, trecându-le de la micro la profit pe motiv că nu au depus situațiile financiare anuale în termen. Ceea ce ar fi un lucru absolut legal și normal dacă nu ar exista o mică problemă în cazul de față. Problema este că firma este înființată în 14 martie 2025”, a scris pe pagina sa de Facebook expertul contabil Cristian Toma.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș a notificat în martie 2026 o firmă înființată în martie 2025 că nu a depus în termen situațiile financiare anuale pentru 2024 și i-a modificat vectorul fiscal din oficiu, arată expertul contabil.

„Art.52 alin.2 din codul fiscal se referă la obligația de a depune financiare anuale - la termenul stabilit prin lege - de către firmele care sunt obligate, prin lege, să le depună. ANAF a notificat în martie 2026 o firmă, înființată în data de 14 martie 2025, că nu a depus în termen situațiile financiare anuale pentru 2024 și i-a modificat vectorul fiscal din oficiu. Adică a notificat o firmă ce nu exista în 2024 că nu a depus situații financiare pentru anul în care nu exista. Ce situații anuale avea obligația să depună acea firmă și nu le-a depus în termen? Asta doar AJFP Timiș știe. Speța fiind în Timiș, nu în Bihor, și-mi este semnalată mie de un prieten de acolo”, a scris Toma pe Facebook.

„Indiferent cât de mult ar dori președintele ANAF să facă ceva în acea instituție, se dovedește uneori că nu ai cum în astfel de condiții. O minimă verificare, minimă, un mic filtru legat de data înființării, pare că nu există aici”, a mai punctat expertul contabil.

Postarea a strâns mai multe comentarii din partea utilizatorilor care au confirmat situații similare. „Și eu de la Timiș, firmă înființată în 2025, bilanț depus pe 10 martie 2026”, a scris unul dintre comentatori. Altcineva a adăugat „3 bucăți și la mine,firme înființate în 2025”. „Am sunat la ANAF Timiș acum, este eroare materială, au spus că vor trimite notificări în SPV în acest sens”, a scris o altă persoană.

Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat pentru Profit.ro că aproximativ 1.800 de notificări de acest tip au fost transmise firmelor. AJFP Timiș urmează să clarifice situația și să ofere informații publice.