Termen 2026 pentru firme: Până când trebuie să comunice intrarea sau ieșirea din regimul microîntreprinderilor (ANAF)

Marți, 31 martie, este termenul de declarare a mențiunilor cu privire la aplicarea/ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, reamintește Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Galați firmelor.

Termenul este prevăzut la articolul 55 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

„Persoanele juridice române pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1). Pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii în anul fiscal 2026, condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. i) se consideră îndeplinită dacă situaţiile financiare anuale sunt depuse până la data de 31 martie 2026 inclusiv”, precizează AJFP Galați.

Astfel, firmele comunică organelor fiscale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

„În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse la art. 47 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul Fiscal nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor”, se arată în comunicatul AJFP Galați.

Cele două condiții la care face referire AJFP Galați sunt:

capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opţiunii comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.

Pentru a comunica organului fiscal central schimbarea vectorului fiscal, se va completa, în funcție de situația fiscală proprie, şi se va transmite în termenul legal formularul 700 - Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Transmiterea formularului 700 se va realiza accesând site-ul e-guvernare.ro, secțiunea Depunere declarații ANAF.