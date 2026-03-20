Sprijin pentru șoferii din România, de la mediul privat: Salt Bank oferă cashback la benzină, 20 de bani/litru

Într-un context în care prețurile la carburanți continuă să crească în România, banca digitală românească Salt Bank anunță, vineri, o soluție simplă pentru șoferi: cashback la fiecare plin.

Timp de două weekenduri consecutive, clienții băncii primesc echivalentul a 20 de bani pentru fiecare litru de carburant plătit cu cardul Salt.

Campania se desfășoară în perioadele: 19–22 martie 2026 și 27–29 martie 2026, a precizat banca, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Mecanismul este simplu: pentru fiecare 9 lei cheltuiți la benzinăriile din România, utilizatorii primesc înapoi valoarea echivalentă a 20 de bani/litru.

Cashback-ul, de maximum 10 lei per weekend, ajunge în cont în cel mult o săptămână după încheierea perioadei de campanie în care a fost făcută plata.

Inițiativa vine în contextul în care prețurile la carburanți continuă să crească în România, după mai multe ajustări consecutive în ultimele săptămâni. În marile orașe, carburanții au ajuns la un cost mediu de circa 9 lei/litru.

Creșterile vin pe fondul evoluțiilor internaționale ale cotațiilor petrolului, dar și al ajustărilor locale, ceea ce face ca fiecare alimentare să fie resimțită tot mai mult în viața de zi cu zi.

„Campania Salt vine ca un gest simplu, care arată că banca observă lucrurile mici din viața clienților săi și rămâne aproape de ele, inclusiv la fiecare plin. Fără înscriere, fără pași în plus. Doar plătești cu cardul Salt și primești cashback. Pentru că, uneori, „banking, dar cum vrei tu” înseamnă și un drum puțin mai ieftin” - a precizat banca digitală românească.