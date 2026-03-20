„Pe hârtie, EU Inc. arată european. În practică, există riscul să funcționeze tot ca un sistem național”- reacția comunității startup-urilor europene la proiectul Comisiei Europene pentru firma europeană

Comunitatea startup-urilor europene a primit cu un optimism reținut proiectul Comisiei Europene de regulament EU Inc., prin care antreprenorii vor putea lansa firme europene de oriunde din cele 27 de state membre UE, dar sunt și aspecte dezamăgitoare în propunerea executivului comunitar.

„Pe hârtie, EU Inc. arată european. În practică, există riscul să funcționeze tot ca un sistem național” - consideră Aliați pentru startup-uri, o organizație care reunește antreprenori și investitori în startup-uri și inovație.

Organizația Allied for Startups a transmis un comunicat, în care reliefează 3 reușite și 3 hibe ale proiectului de regulament european emis de Comisia Europeană pe data de 18 martie 2026:

Ce funcționează în proiectul oficial de regulament EU Inc.:

„Regulament, nu directivă. În sfârșit, un pas real spre armonizare”. Regulamentul european, ca act normativ, se aplică direct și întocmai în toate statele membre UE. Varianta directivei europene ar fi presupus legi naționale de transpunere a directivei în legislația fiecărei țări UE, fiecare stat având libertatea să vină cu soluții și metode proprii pentru a ajunge la scopurile enunțate în directivă.

„Înființare (de firme) rapidă, digitală și mai ieftină - era demult necesară”.



„Instrumente mai bune pentru investitori și talente, inclusiv privind acțiunile și stock options”. Aici e vorba în principal despre o practică împământenită mai ales în America de Nord, unde startup-urile de tehnologie oferă primilor angajați acțiuni în business, pentru a-i recompensa și fideliza. În Europa, startup-urile au insistat ca impozitarea să se facă atunci când beneficiarii vănd acele acțiuni și câștigă, într-adevăr, bani.

Ce nu funcționează în proiectul oficial de regulament EU Inc.:

„Încă nu există un registru (al comerțului) la nivelul UE – fragmentarea rămâne integrată în sistem”. Proiectul Comisiei Europene prevede o interfață centrală, dar care te trimite (online) tot la registrele comerțului din statele UE, care, la rândul lor, ele înregistrează firma. Comunitatea de startup-uri își dorea un Registru al Comerțului al UE, care să înregistreze direct firma EU Inc., la nivel european.



„Predictibilitatea juridică depinde în continuare de instanțele naționale – aceleași reguli, dar posibile interpretări diferite”. Comunitatea de startup-uri își dorea ca disputele juridice care implică firmele europene EU Inc. să fie judecate de o instanță la nivel european, să nu fie supuse legilor și interpretărilor din diferitele state membre.



„Insolvența și restructurarea rămân fragmentate – nu sunt încă pe deplin concepute pentru companii care se extind în Piața Unică”.



„EU Inc. trebuie să funcționeze în primul rând pentru startup-uri, deoarece acestea sunt cea mai bună strategie a Europei pentru a concura la nivel global. Dacă fondatorii nu o adoptă și investitorii nu au încredere în ea, pur și simplu nu va avea succes”, conchide organizația.

Redăm comunicatul Allied for Startups despre proiectul Comisiei Europene de regulament european EU Inc.:

Un prim pas necesar – dar este suficient ca să fie competitiv?

„Propunerea Comisiei Europene pentru EU Inc., prezentată sub forma unui Regulament, vine ca un pas așteptat de mult timp pentru una dintre marile probleme ale Europei: fragmentarea pieței pentru startup-uri și scale-up-uri.

Deși vorbim de o piață de 450 de milioane de oameni, realitatea este că fondatorii trebuie să navigheze 27 de sisteme juridice diferite și o mulțime de forme de firme. Asta înseamnă birocrație, întârzieri la înființare și dificultăți când vrei să operezi în mai multe țări. Pe scurt: creșterea e mai lentă, iar investițiile sunt mai greu de atras.

Faptul că apare un cadru legislativ comun este, în sine, un semnal bun. Arată că problema este înțeleasă la nivel european.

Totuși, propunerea este incompletă. Elemente importante – cum ar fi un registru european al companiilor sau mecanisme mai clare de soluționare a disputelor – sunt lăsate pentru mai târziu. Exact când ar fi nevoie de claritate, apare incertitudine.

Pe hârtie, EU Inc. arată european. În practică, există riscul să funcționeze tot ca un sistem național. Iar dacă nu este construit în primul rând pentru startup-uri, există riscul să nu fie adoptat. De aici se decide tot: devine standardul sau rămâne o opțiune marginală.

Ce face bine propunerea

Sunt câteva lucruri importante care merg în direcția corectă.

Faptul că vorbim de un Regulament (nu o directivă) ajută la uniformizare între statele membre. În teorie, reduce diferențele de implementare.

Digitalizarea este un alt punct forte. Ideea de a înființa o firmă în 48 de ore, complet online și la cost redus, este exact ce au nevoie fondatorii.

Apare și mai multă flexibilitate în structura companiilor: mai multe tipuri de acțiuni, instrumente moderne de finanțare – lucruri standard în ecosistemele de venture capital, dar încă greu de implementat în multe țări europene.

Un alt plus: îmbunătățiri legate de stock options pentru angajați și simplificări pentru proceduri precum lichidarea sau insolvența (cel puțin pentru startup-uri). Taxarea stock options la exit este o schimbare foarte importantă și poate ajuta mult la atragerea de talent.

Per total, se vede un efort real de modernizare.

Problema de fond: arhitectura sistemului

Întrebarea reală este dacă EU Inc., în forma actuală, chiar poate funcționa ca un sistem european unitar.

În acest moment, nu este un „al 28-lea sistem” complet separat de cele naționale. Se bazează în continuare pe sistemele existente din fiecare țară, conectate între ele.

Comisia vorbește despre un registru european central, dar acesta nu există încă. Până atunci, totul depinde de registrele naționale conectate prin BRIS.

Aici apare o problemă serioasă: dacă toată lumea știe că un registru european este necesar, de ce nu este construit de la început? O companie gândită să funcționeze la nivel european ar trebui să pornească pe o infrastructură unică, nu pe 27 de variante legate între ele.

De ce contează pentru fondatori și investitori

Pentru antreprenori și investitori, nu este suficient să existe reguli comune. Contează cum funcționează în practică.

Dacă procesul de înființare diferă de la o țară la alta, dacă procedurile sunt diferite sau dacă interpretarea legii depinde de fiecare stat, atunci avantajul dispare.

Startup-urile au nevoie de viteză, claritate și predictibilitate. Investitorii au nevoie de reguli stabile și rezultate previzibile.

Orice urmă de fragmentare reduce atractivitatea sistemului și împinge companiile spre alte jurisdicții mai simple.

Succesul EU Inc. va depinde de un lucru simplu: funcționează la fel peste tot sau nu?

Unde mai trebuie lucrat

Sunt câteva zone unde propunerea este încă slabă.

Înregistrarea firmelor încă depinde de sistemele naționale. Asta înseamnă că experiența poate fi diferită de la o țară la alta. O soluție reală ar fi un registru european unic, complet digital.

Soluționarea disputelor rămâne în mare parte la instanțele naționale. Asta creează riscul de interpretări diferite ale acelorași reguli. Un mecanism european ar aduce mai multă coerență.

Insolvența este în continuare fragmentată și complicată. Există unele simplificări pentru startup-uri, dar scale-up-urile - cele care cresc și operează în mai multe țări - au nevoie de soluții mai solide.

Un alt aspect important: multe startup-uri sunt descentralizate și lucrează de la distanță. EU Inc. ar trebui să permită angajarea de personal în alte țări, fără birocrație suplimentară. Există semnale că se lucrează la asta, dar nu este încă rezolvat.

Ce urmează

Procesul legislativ este momentul în care propunerea poate fi îmbunătățită.

Parlamentul European și statele membre pot corecta problemele și pot transforma EU Inc. într-un instrument care chiar funcționează în practică, nu doar pe hârtie.

Important este să nu se complice inutil lucrurile, ci să se meargă pe simplitate, predictibilitate și eficiență.

Un moment important pentru ecosistemul de startup-uri din Europa

Europa are șansa să devină un loc mult mai atractiv pentru antreprenori.

Dar asta nu se întâmplă cu pași mici. Este nevoie de un sistem care să permită companiilor să funcționeze ca și cum ar fi într-o singură țară.

EU Inc. ar putea fi acel sistem. Dar doar dacă este făcut suficient de simplu și coerent.

Testul real este foarte simplu: îl vor folosi fondatorii? Vor avea investitorii încredere în el?

Dacă răspunsul este NU, atunci chiar și o idee bună riscă să nu conteze în practică”.

