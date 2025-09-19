Provocările hackathon-ului global NASA Space Apps Challenge 2025. Înscrierile sunt deschise

NASA Space Apps Challenge, cel mai amplu hackathon din lume, a anunțat provocările pentru ediția a XIV-a a competiției globale, care va avea loc în weekendul 4-5 octombrie 2025 în București, Cluj-Napoca și în alte câteva sute de orașe din întreaga lume, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Înscrierile pentru NASA Space Apps Challenge 2025 București se fac AICI, iar cele pentru Cluj-Napoca AICI. Cei interesați trebuie să apese butonul „Choose this local event” din pagina de înscrieri.

Provocările variază de la animarea informațiilor colectate de satelitul Terra și identificarea planetelor extrasolare cu ajutorul inteligenței artificiale, până la monitorizarea înfloririi plantelor și explorarea biologiei spațiale.

Se caută soluții sustenabile pentru economia din orbita joasă a Pământului, o zonă a orbitei terestre care se întinde până la 2.000 de kilometri altitudine, experiențe VR dedicate oceanelor sau instrumente care valorifică imagini astronomice uriașe.

De asemenea, participanții pot propune idei originale prin „Create Your Own Challenge” (Creează-ți Propria Provocare). Toate provocările includ un nivel de dificultate, scăzut, mediu sau ridicat, și sunt disponibile AICI.

Printre provocările cu grad de dificultate mediu și ridicat se numără dezvoltarea unei aplicații care măsoară calitatea aerului, folosind date din satelit combinate cu măsurători de la sol, sau realizarea unor instrumente vizuale care redau publicului experiența vieții la bordul Stației Spațiale Internaționale.

De asemenea, participanții sunt invitați să conceapă metode care să detecteze prădătorii marini cu ajutorul sateliților și să proiecteze sisteme sustenabile de reciclare a deșeurilor acumulate în timpul misiunilor de lungă durată pe Marte.

Despre NASA Space Apps Challenge

La cele 13 ediții de până acum au participat 373.000 de persoane din 185 de țări și teritorii, hackathon-ul adresându-se tuturor pasionaților de științele Pământului și ale spațiului, indiferent de vârstă sau pregătire profesională. Persoanele sub 18 ani care își doresc să participe trebuie să fie înregistrate de un părinte sau tutore legal și să fie însoțite la eveniment de acesta.

La ediția din 2023, au participat 190 de persoane din România cu vârsta cuprinsă între 16 si 56 de ani, iar țara noastră a fost pe locul șase în Europa ca număr de participanți.

Timp de 48 de ore, participanții vor avea acces la datele publice ale NASA și vor lucra împreună pentru a găsi soluții la probleme de pe Pământ și din spațiu. La hackathon pot participa programatori, oameni de știință, pasionați de tehnologie, ingineri, dar și designeri sau specialiști în storytelling din întreaga lume.

Evenimentul din București are loc la sediul Upgrade Education, un startup care pregătește liceeni din România să fie admiși la universități de top din străinătate. Evenimentul din Cluj-Napoca are loc la ClujHub.

Pentru București și Cluj-Napoca vor fi alese câte două echipe câștigătoare care vor participa în competiția globală, unde vor concura cu mii de echipe din întreaga lume. Echipele câștigătoare la nivel global vor fi invitate la un centru sau o facilitate NASA, cu ocazia unui eveniment special de celebrare a câștigătorilor.

Printre proiectele câștigătoare ale hackathonului s-au numărat soluții de geo-agricultură, de gestionare a incendiilor în zonele fără acces la telefonie mobilă sau internet, dar și o aplicație de încărcat videoclipuri din spațiu, fiecare imagine fiind apoi transformată într-un sunet.