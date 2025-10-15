Proprietarul mall-urilor Promenada și Mega Mall inaugurează primul parc fotovoltaic din portofoliu, în valoare de 30 milioane EUR

Dezvoltatorul NEPI Rockcastle, care deține mall-urile Promenada și Mega Mall, inaugurează primul parc fotovoltaic în Chișineu-Criș, județul Arad, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Investiția face parte din programul de energie verde al dezvoltatorului, care prevede un plan de 110 milioane EUR pentru proiecte fotovoltaice în Europa Centrală și de Est, atât pe proprietăți comerciale existente, cât și prin două ample dezvoltări greenfield în România, însumând o capacitate totală de 159 MW.

„Prima noastră dezvoltare fotovoltaică greenfield reprezintă o etapă importantă în planul de a produce energie sustenabilă pe termen lung. Ne-am dorit ca această investiție să genereze nu doar energie curată, ci să aibă și un impact economic local, prin crearea a peste 100 de locuri de muncă în faza de construcție și colaborarea prioritară cu furnizorii și contractorii regionali”, a declarat Andrei Radu, Group Development Director, NEPI Rockcastle.

Parcul fotovoltaic din vestul țării, a cărui valoare se ridică la aproximativ 30 milioane EUR și ocupă în jur de 51 hectare, are o capacitate instalată de 54MW. Proiectul a fost construit în aproximativ zece luni, iar estimările companiei arată că va genera anual circa 70.000MWh de energie electrică regenerabilă, echivalentul consumului a peste 29.000 gospodării din România. În același timp, compania susține că va evita, astfel, peste 21.000 tone de emisii de dioxid de carbon anual.

„Din perspectiva unui CFO, prioritatea este susținerea investițiilor care accelerează performanța financiară și operațională a companiei. Dezvoltarea greenfieldului de panouri fotovoltaice este o investiție strategică, susținută de Consiliul de Administratie, care aduce eficiență, optimizare a costurilor și consolidează fundația pe care construim creșterea viitoare a NEPI Rockcastle. În plus, acest proiect întărește relațiile cu partenerii noștri de afaceri și demonstrează modul în care disciplina financiară și sustenabilitatea pot genera valoare comună și durabilă”, a adăugat Eliza Predoiu, CFO, NEPI Rockcastle.

Dezvoltatorul spune că vrea să devină un jucător relevant în producția de energie regenerabilă, destinată exclusiv infrastructurii comerciale din Europa Centrală si de Est.

Portofoliul său de peste 8 miliarde EUR cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune. Compania este lider de piață în România și Polonia (cele mai mari două piețe din portofoliul NEPI Rockcastle) și deține centre comerciale în Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația, Republica Cehă și Lituania.