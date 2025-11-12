Grupul Celco, deținut de antreprenorii Ion și Nicolae Dușu, va prelua compania Prefab, a lui Marian Miluț. Undă verde de la Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenţei a autorizat miercuri, 12 noiembrie, tranzacția prin care producătorul de BCA și materiale de zidărie Celco SA, deținut de oamenii de afaceri Ion și Nicolae Dușu, vrea să preia compania Prefab, a antreprenorului Petre Marian Miluț.

Operațiunea „nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească” și „nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Decizia urmează să fie publicată în scurt timp pe site-ul Consiliului Concurenței.

Celco SA produce și comercializează BCA, var, adezivi și mortare uscate pentru construcții și operează o carieră de calcar.

Firma din Constanța a raportat pe 2024 o cifră de afaceri de aproape 45 de milioane de euro și un profit de peste 10 milioane de euro.

Ion și Nicolae Dușu au o avere estimată anul trecut de revista Forbes la 170 de milioane de euro. Ei mai dețin un parc logistic, operatorul portuar SOCEP, precum și afaceri în turism și imobiliare.

Prefab produce BCA, dar și alte produse, cum ar fi tuburi de beton pentru rețelele de apă și canalizare, precum și beton marfă (gata de turnare, livrat direct în șantier).

Firma din județul Călărași a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 17 milioane de euro și profit de 180.000 de euro.





