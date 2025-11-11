Investiție românească de 150 milioane EUR: Producătorul român de carne de pui Transavia intră în producția de hrană pentru animale

Producătorul român de carne de pui Transavia, fondat de antreprenorul Ioan Popa, a anunțat, marți, că va investi 150 de milioane de euro într-o fabrică de hrană pentru animale de companie, o linie de business nouă a firmei din județul Alba, care va valorifica „părțile din pui care nu sunt preferate de consumatori sau nu sunt destinate consumului uman”.

Investiția se va realiza din fondurile proprii ale afacerii 100% românești, la Ciugug, județul Alba. Instalațiile vor fi introduse la începutul anului 2026, iar producția este programată să demareze „în a doua jumătate a anului 2026”, potrivit unui comunicat al companiei.

„Începem o etapă strategică importantă, care ne va permite să ne continuăm misiunea de a face lucrurile așa cum trebuie și de a oferi produse sigure și de calitate. Pentru noi, extinderea către hrana pentru animale de companie nu este o schimbare de direcție, ci o continuare firească a modului nostru de a face lucrurile: corect, responsabil și cu grijă pentru tot ce ne înconjoară”, spune Ioan Popa, președinte și fondator Transavia.

„Am ales dintotdeauna să nu irosim nimic și să transformăm resursele în valoare. Acum facem același lucru, oferind produse de înaltă calitate și pentru membrii necuvântători ai familiilor, căci noua verigă din modelul nostru de afacere integrat 100% ne permite să ne asigurăm că toate părțile puiului sunt utilizate eficient, evitând producerea de deșeuri din sub-produse și reducând risipa alimentară. Practic, părțile din pui care nu sunt preferate de consumatori sau nu sunt destinate consumului uman, dar care sunt perfect adecvate și nutritive pentru hrana animalelor, alaturi de alte ingrediente atent selectate, vor fi procesate pentru a crea hrană de calitate, nutritivă și sigură pentru câini și pisici”, a mai spus el.

Cu o suprafață construită de 65.000 mp (echivalentul a 9 terenuri de fotbal), noua fabrică va putea produce hrană suficientă pentru a hrăni anual peste 11 milioane de câini și pisici, oferind o gamă variată de produse uscate și umede.

„Această extindere nu este doar „o investiție într-o fabrică”, ci este o investiție în viitorul sustenabil al unei economii care poate și trebuie să producă valoare la cel mai înalt nivel. Ne așteptăm ca această investiție TRANSAVIA să genereze prosperitate durabilă la nivelul comunităților locale, fiind un catalizator al dezvoltării economice și sociale, prin stimularea afacerilor din zonă, prin consolidarea unei rețele de parteneri și furnizori locali și prin crearea de locuri de muncă. La nivelul companiei, pe termen mediu, în 2-3 ani de la începerea vânzărilor, ne dorim ca să creștem EBITDA de la peste 100 de milioane de euro în prezent, la aproximativ 250 de milioane de euro, cu o contribuție semnificativă a noii divizii”, mai susține omul de afaceri Ioan Popa.

Fabrică robotizată

Noua fabrică de hrană pentru animale de companie „va avea eficiență sporită, fiind complet automatizată, digitalizată și robotizată”, potrivit firmei.

Platforma de producție va beneficia de sisteme de recuperare a energiei, a aburului și a apei calde pentru optimizarea consumului energetic. Vor fi amplasate panouri fotovoltaice cu o putere totală instalată de 12 MWp (echivalentul consumului anual de energie al circa 5.000 de gospodării din România) și sisteme de stocare pentru a maximiza utilizarea energiei verzi în procesele de producție.

Fabrica va avea filtre și stație proprie de epurare a apei.

Toate manipulările din fabrică vor fi realizate cu echipamente electrice, fără emisii poluante, mai promote compania românească.

„Complet digitalizată, automatizată și robotizată, fabrica va avea un flux continuu și automatizat, cu eficiență crescută în toate procesele (de la producție, ambalare și logistică) și competitivitate la nivel internațional. Practic, linia va fi „hrănită” cu ce are nevoie (materie primă, ambalaje, etichete, cerneală printare etc.), iar ea își face treaba performant, până la paletizare. Depozitul va fi, de asemenea, dotat cu tehnologie modernă, având automatizări avansate, până la nivelul cărucioarelor care duc și aduc singure produsele din boxele alocate, făcând inclusiv inventarul” - afirmă Transavia, în comunicat.

Aprovizionarea este gândită pentru a asigura un lanț cât mai scurt, evitând „transportul inutil”.

Investiția include și o unitate proprie, complet automatizată, pentru producția internă de ambalaje metalice (conserve), integrată în fluxul tehnologic al fabricii.