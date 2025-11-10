Lamborghini Huracan scos la vânzare în România cu „o reducere de 5% față de prețul de pornire” (Autovit)

Platforma online autovit.ro oferă și în acest an clienților o ediție extinsă de Black Friday, reducerile fiind active până pe 21 noiembrie, conform unui comunicat trimis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Peste 400 de oferte auto au fost marcate pentru campania „Black November”, valoarea autovehiculelor incluse depășind 15,2 milioane EUR înainte de aplicarea reducerilor. Discounturile totale însumează circa 500.000 EUR.

La această ediție a Black November, 17% din oferta totală a dealerilor este reprezentată de mașini noi, care înseamnă o creștere de 42% față de ediția de anul trecut. Majoritatea vehiculelor disponibile (83%) sunt mașini rulate, de la opțiuni economice la modele premium la prețuri avantajoase.

Cel mai mare discount îl are modelul Lamborghini Huracan (14.000 euro) - reducere de 5% față de prețul de pornire, de 299.000 de euro. Lista continuă cu Mercedes-Benz SL - 13.000 euro (4%), Mercedes-Benz G - 12.500 euro (5%).

Cei cu bugete moderate au la dispoziție o gamă variată de vehicule accesibile, de la 3.999 euro (10%) pentru Renault Latitude, la 6.000 euro (8%) pentru Audi A4, sau 6.400 euro (7%) pentru Volkswagen Passat.

Prețul mediu pentru mașinile noi este de 65.825 euro, iar pentru cele rulate - 33.280 euro.

Un sector important în campanie îl ocupă vehiculele verzi. Astfel, BMW X6M hybrid nou are o reducere de 5%, ajungând la prețul final de aproape 144.000 euro. Un Porsche Cayenne Coupe hybrid second-hand are tot o reducere de 5%, ajungând la circa 120.000 de euro.

De un discount mai mare (11%) beneficiază modelul Skoda Kodiaq nou, ajungând la un preț de 42.000 de euro. De o reducere importantă beneficiază și Audi Q8 hybrid second-hand, care ajunge astfel la un preț de aproximativ 64.000 de euro.









