Aproape 900.000 firme au intrat în analiza patronatului IMM România, în 2025

Aproape 900.000 firme au intrat în analiza IMM România pentru realizarea Topului Național al Firmelor Private din România 2025, a precizat, marți, confederația patronală, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Anul acesta, au intrat în analiza IMM România un număr de 898.915 de firme, fiind realizate peste 9000 de clasamente naţionale generale (micro, mici, mijlocii, mari şi pentru nou înfiinţate), naţionale pe domenii de activitate – cod CAEN (micro, mici, mijlocii, mari şi pentru nou înfiinţate) și regionale generale (micro, mici, mijlocii, mari şi pentru nou înfiinţate), în funcție de proﬁtul brut (PB), cifra de afaceri (CA), productivitate și performanța globală în afaceri” - a precizat organizația patronală reprezentativă a sectorului IMM.

Luni, la, Ateneul Român, IMM România a premiat firmele românești selectate în cadrul evenimentului.

De-a lungul anilor, evenimentul "Topul Național al Firmelor Private din România" a reunit peste 37.000 de participanți și a premiat aproximativ 24.000 de firme în plen, în cadrul celor 33 de ediții, conform sursei citate.